Udaondo: llega el carnaval de la mano de la murga "Avivando la Locura"

La cita carnavalesca será el próximo sábado 8 de febrero en la Plaza Barrio Nuevo (Fitz Roy entre Facundo y El Chacho), la cual funcionará como punto de encuentro para los vecinos y las vecinas. Es en aquella plaza donde, durante todo el año y especialmente previo a las fechas de carnaval, los integrantes de "Avivando la Locura" realizan sus prácticas y ensayos.



Todos los vecinos del barrio como así también las personas del distrito que quieran pasar un buen momento y disfrutar de las diferentes murgas, podrán hacerlo acercándose, a partir de las 19:00hs, a la Plaza Barrio Nuevo. Allí se encontrarán no solo con murgas, sino que además habrá buffet popular, espuma, juegos y muchas sorpresas más.

Es importante recordar que en nuestro país los carnavales son considerados un patrimonio cultural intangible ya que -además se ser declarados feriados nacionales desde hace más de una década (2011)- son eventos convocantes, se realizan en todos los territorios de la comunidad y cargan consigo la voz de la comunidad. Dicha festividad fue incorporada al calendario en 1956 y como toda organización comunitaria y autogestiva sufrió la censura de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), la cual impidió su celebración prohibiendo todo tipo de manifestación en la vía pública.



Fue a partir de la recuperación de los carnavales y aquella resolución que les devolvía el lugar que se les había sido quitado, que cientos de murgas se han vuelto a levantar. Es así como la voz de estos grupos ruge una vez más en calles y plazas de todo el país.



Estas describen lo que pasa en los barrios, cuentan la rutina de quien trabaja, de quien estudia y de quien sufre las políticas que no buscan el bienestar del pueblo del que forman parte; es la murga en síntesis la voz de quienes no tienen voz y de quienes no suelen ser tenidos en cuenta ni escuchados.

Conocé las murgas que participarán del carnaval en Barrio Nuevo





El sábado 8 de febrero, a partir de las 19:00hs, la Plaza Barrio Nuevo será el epicentro de una cumbre carnavalesca y popular de la mano de varios conjuntos murgueros. Es importante señalar que son varios los colectivos que se pueden tomar para llegar hasta la plaza y estos son: 390 (Morón y Liniers), 441 (La Refalosa), 441 (Castelar), 461 (Morón) y 504 (Ituzaingó).





Varios de estos son del oeste y otros viajarán especialmente desde otros puntos del conurbano para hacer lo que más les gusta, bailar al ritmo del carnaval. Estos son las siguientes: