Llega mañana la noche de la pizza y la empanada con más de 50 locales adheridos en el Oeste

La 42ª edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), se prepara para teñir de sabor a todo el país. El evento, con reconocida declaración de Interés Turístico Nacional y Provincial, ofrece mañana martes 16 de septiembre descuentos del 50% en pizzas y promociones de 3×2 en empanadas en miles de locales de todo el territorio.

La lista completa, ciudad por ciudad

Aunque APYCE actualiza diariamente la nómina de participantes en su sitio oficial https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/ en la provincia de Buenos Aires serán 537 los locales participantes en 102 localidades distintas. A continuación, está la nómina completa, ciudad por ciudad, con las direcciones de cada establecimiento adherido.



En el Top 10 provincial aparecen además Quilmes (25 locales), San Martín (18), La Plata (17), Morón (16), Lomas de Zamora (15), Bahía Blanca (14), Vicente López (13), General Pueyrredón (12) y Avellaneda (12), Ituzaingó (9), Merlo (5) y Hurlinham (6)



El evento ofrece, como cada año, la posibilidad de disfrutar de pizzas a mitad de precio y empanadas con la promo 3×2, tanto en salón como en delivery o take away, según defina cada comercio. Para conocer las condiciones y medios de pago aceptados.



La movida arranca con la gran previa en el Obelisco: el lunes 15 de septiembre, de 11 a 15, diez maestros pizzeros y sus equipos elaborarán 4000 porciones de muzza en vivo, con donaciones solidarias a la Fundación Margarita Barrientos y al SAME.