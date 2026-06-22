Llega un nuevo restaurante a la Torre Eiffel de Ituzaingó

Quienes transiten por el tradicional corredor de la Av. Santa Rosa en las próximas semanas notarán que el aire parisino vuelve a cobrar vida. La emblemática Torre Eiffel, la imponente estructura de hierro de 16,5 metros de altura inaugurada en julio de 2018 por el arquitecto y "fantasiólogo" Rubén Díaz, se prepara para abrir una nueva etapa: volverá a albergar un restaurante en su base.



Lejos de los fantasmas del abandono, el icónico punto de Villa Ariza recibirá a "Sous Vide". Se trata de una audaz apuesta gastronómica que promete transformar por completo la experiencia de vecinos y quienes buscan propuestas culinarias de calidad en el oeste del conurbano bonaerense.

El fin de una era y el "éxodo" hacia Parque Leloir





Para entender la magnitud de esta nueva apertura, es necesario retroceder hasta abril de 2024. Desde fines de 2018, los pilares de la torre cobijaron a "The Towe Beer House", un exitoso espacio que permitía cenar minutas, hamburguesas y tomar cerveza artesanal literalmente debajo de esta gran estructura.



Sin embargo, en abril de 2024, un comunicado en sus redes sociales sacudió a al público de zona oeste: la cervecería cerraba sus puertas. Contrario a lo que muchos especularon en medio de un contexto económico complejo, los dueños fueron claros: el detonante fue el inicio de un proceso de reconversión comercial geográfica.





El público había comenzado a migrar masivamente hacia el corredor de la calle Martín Fierro, en Parque Leloir, atraído por una oferta gastronómica mucho más amplia y moderna. Santa Rosa, históricamente el corazón de las salidas en Ituzaingó y Castelar perdía competitividad.

"Souse Vide": París en el corazón de Villa Ariza





El desembarco del nuevo proyecto, que aún no ha confirmado fecha para su apertura, representa un giro de 180 grados. "Sous Vide" rompe por completo con el antiguo formato de cervecería barrial para adoptar, finalmente, una identidad que le hace verdadera justicia al monumento que lo enmarca.



La propuesta buscará posicionarse como un restaurante boutique de nicho enfocado en: la implementación de técnicas culinarias modernas, la ambientación propiamente dicha y la utilización de los espacios para ofrecer experiencias tanto para planes con amigos o salidas en pareja. La inminente llegada de "Sous Vide" es una clara muestra de resiliencia. Demuestra que el corredor de Av. Santa Rosa no se da por vencido ante el "boom" inmobiliario y gastronómico de Martín Fierro.