Llega una nueva edición de "Hangar 4 Libre" al Museo Nacional de Aeronáutica

El Museo Nacional de Aeronáutica (MNA), ubicado en la histórica Base Aérea de Morón, se prepara para un evento imperdible en el oeste del conurbano. Durante el mes de septiembre, la prestigiosa institución llevará a cabo -el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, de 10:00 a 17:00hs- la segunda edición de su exitosa jornada conocida como "Hangar 4 Libre".



La propuesta principal del evento consiste en permitir a los visitantes recorrer libremente uno de los espacios más fascinantes y exclusivos del museo. Se trata del lugar exacto donde se llevan adelante los meticulosos trabajos de restauración y puesta en valor de diversas aeronaves. Una vez que estas unidades históricas son reacondicionadas por completo, pasan a integrar de manera oficial la invaluable colección permanente de la institución.



La actividad brindará la posibilidad de conocer de primera mano el enorme trabajo técnico que realiza a diario el Grupo Técnico de Restauraciones Aeronáuticas. Este equipo de trabajo está conformado por destacados especialistas y colaboradores apasionados que dedican su tiempo a preservar el patrimonio aeronáutico argentino. Ellos estarán presentes en el lugar para compartir sus conocimientos con las familias y detallar los procesos de reparación a los aficionados a la aviación.





Para facilitar la asistencia de los interesados, la organización dispuso que la propuesta se lleve a cabo sin la necesidad de realizar una reserva previa. Sin embargo, resulta de carácter obligatorio y excluyente presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder ingresar a las instalaciones militares de la Base Aérea.



En cuanto a los costos, la entrada general tiene un valor accesible que fue fijado en $4.000 por persona. Este monto podrá abonarse directamente en el ingreso utilizando dinero en efectivo o mediante una transferencia virtual escaneando un código QR.



Los menores de 18 años, los jubilados, las personas que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los veteranos de guerra ingresarán totalmente sin cargo. Cabe destacar que la participación en esta jornada representa además una gran oportunidad para contribuir activamente con el sostenimiento de la institución local. Según informaron desde la propia organización, cada aporte realizado por los visitantes ayuda de manera directa a financiar y continuar con los costosos trabajos de restauración del patrimonio nacional.