Se juntarán con simpatizantes de otros equipos del fútbol de Primera División y del ascenso, con el objetivo de evitar que haya represión policial en la manifestación.



Decenas de hinchadas de clubes del fútbol argentino se sumarán mañana a la protesta de jubilados en el Congreso, en un abierto desafío a Patricia Bullrich que todas las semanas los manda a reprimir.



El puntapié de la movida lo dio el miércoles pasado un grupo de hinchas de Chacarita que acompañó a los jubilados y desafió a los policías federales, que terminaron tirando gases contra los manifestantes.



También hubo hinchas sueltos de otros clubes, y en esta ocasión, los hinchas de Ituzaingó estarán presentes en la marcha.

Después del último episodio de represión de Bullrich a los jubilados, grupos de hinchas de clubes de Capital y el Conurbano se autoconvocaron para marchar este miércoles y se espera una manifestación mucho más numerosa.



La movilización de las hinchadas fue respaldada por algunas figuras como Dalma Maradona, el campeón del mundo Héctor "Negro" Enrique, el ex entrenador Ángel Cappa y el ex preparador físico de la Selección Argentina, Fernando "El Profe" Signorini.



El lema de la mayoría de los hinchas autoconvocados es una histórica frase de Diego Armando Maradona de la década del 90: "Yo defiendo a los jubilados, ¿cómo no los voy a defender? tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza".