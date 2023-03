Lobos, flores y flechas: “Las Puertas” de Ariell Carolina y su abrazo en versos

Siempre dicen que, cuando se cierra una puerta, suele abrirse una ventana. Pero, ¿acaso nadie pensó siquiera en crear otra puerta en ese espacio? Una puerta que es, más bien, una oportunidad, un puente, un portal para la transmutación y transportación, la conversión de una cosa a otra. Nadie lo había pensado, hasta que llegó Ariell Carolina.

Lx escritorx, editorx, tallerista y activista, quien también escribió “Nuestra Venganza es Nuestra Autonomía”, se transforma en magia, embrujos, conjuros, tiempos infinitos, eternos, pero pasados y pisados al fin, en su nuevo poemario “Las Puertas”. Este segundo libro viene acompañado del EP debut de lx artista, que compone un tesoro escondido y encontrado con poesías musicalizadas donde habita el mar, el fuego, vos, yo, el todo y la nada a la vez.

Así, Ariell Carolina se embarca en un pasaje poético-narrativo que traspasa las fronteras de las páginas y se hace música, sangre, carne y lágrimas, que componen un recorrido etéreo y sentido a través de los años, sus experiencias y aprendizajes. Y no hay dudas de que de lo caminado se aprende, así como tampoco Ariell duda en dar batalla a los monstruos con sus propias armas: “Traje mi espada y la pienso usar, porque ya no nos callamos más”, canta convertidx en un ser del mar a lo lejos.

Pero “Las Puertas” no es únicamente un poemario. Es un hechizo. Uno fuerte, potente, transformador, revolucionario. “Las Puertas” es también un abrazo, ese que a muches quienes nos reconocemos ex víctimas siempre nos hizo falta y que hoy, finalmente, llega y resuena, se siente, calienta y reconforta en todas las partes del cuerpo, del sentir, del universo.

Porque no hay necesidad de ser siempre lo que ya se fue, lo que alguna vez se supo ser y que ya no nos sirve más. Ariell Carolina, en sus versos, desnuda la posibilidad de la autoconstrucción y la reconstrucción permanente, constante, con amor, paciencia, cariño, pero no sin sus dolores y angustias. El renacer no es gratuito. Requiere de mucho valor, potencia creadora, atravesar la mierda y resurgir como se pueda para poder empezar a (re) ser.

Una de las ilustraciones que componen el poemario “Las Puertas” de Ariell Carolina.

Cuando Ariell me encargó la reseña de “Las Puertas”, acepté encantada, con la certeza de que estaba depositando en mis manos y mi ser una responsabilidad y una confianza enormes, puesto que me brindaba la posibilidad de tener y contener a su creación salvadora/sanadora, esa que alguna vez yo también le había confiado a ellx. Instantáneamente supe que, al leerlx y escucharlx cantar y recitar en aquel EP, muchas cosas se revolverían en mí, se desarmarían, se volverían a armar, y que transitaría y sentiría todo el camino que ellx había recorrido a medida que las puertas se iban abriendo y cerrando.

Lo que sentí en todo ese trayecto pareciera algo imposible de describir en palabras, pero lo intentaré: Sentí el odio, sentí el miedo, sentí la incertidumbre angustiante y agotadora del permanente “¿y ahora qué?”. Lloré cuando Ariell se preguntaba quién es, porque yo tampoco sé quién soy. Y lloré aún más cuando lx escritorx insistía en el dolor que le causaba contarse, contar su historia y sentir que habla de quienes tanto daño le han hecho.

Porque sentirse “la parte abusable, la parte usable” cala hondo y diferente cuando entendés y sabés lo que se siente porque tu propia carne lo recuerda y no te deja olvidarlo nunca. Pero Ariell, como muchxs otrxs sobrevivientes, luchadores, brujxs y magos/as guerrerrxs, sabemos que somos más que esa parte. Porque nuestro “todo” va por otro lado, es otra cosa, más fuerte, más sabia, llena de amor, compasión, arte, palabra, empatía, entendimiento. Somos enormes, gigantes “como los lobos en la película de Miyazaki”. Aunque a veces nos duela y nos cansemos de tanto pelear, nunca dejamos de ser esas bestias majestuosas que incluso en su descanso son inmensas.

Y Ariell con “Las Puertas” es un recordatorio permanente de ello: No somos más esa cosa desechable que nos hicieron creer. Siempre fuimos, somos y seremos más, mucho más que eso. Podemos resignificarnos, rehacernos, renacernos y contar con nuestras propias palabras nuestra propia historia. La “vasta voz” de Ariell suena y resuena en cada una de las páginas de su último poemario, que respira, late, está vivo, lucha y descansa junto a nosotres.

Porque Ariell es unx de nosotres y su abrazo en versos llega para hacernos sentir que no estamos solxs y que siempre podemos ser y volver a ser.

Ficha técnica:

Tapas y diseño del poemario: Lourdes Reinaga

Correcciones: Clau Bidegain y Fisión Ciruja

Prólogos: María Pien y Fisión Ciruja

Epílogo: Mohacoalt

Palabras de contratapa: Susy Shock

Fotografía de solapa: Aien Carbo

Producción del E.P: Ignacia Etcheverry

Artistas invitadxs: Jaz Pimentel, Ruff, Jaz Oil, María Pien.