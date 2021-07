Los podcast de Palo Pandolfo y una despedida que no será

No voy a hablar de su música, ya lo hicieron muchos y muy bien. En definitiva, tampoco voy a hablar de Palo Pandolfo en general, porque fui un pestaneo en su Universo. Voy a esbozar unas líneas acerca de el Palo que yo tuve la suerte de conocer allá en 2012 en Voxterix y más en profundidad cuando después de un café en un bar de Ituzaingó le propusimos venir a Radio La Ciudad para hacer literalmente “el programa que tenga ganas de hacer “.

Ese día, Palo manifestó una conexión cósmica porque tenía intenciones de hacer radio desde hace un tiempo y la propuesta fue, para él, una señal ineludible. Definimos algunos detalles y comenzamos. El programa se iba a llamar “Pensamiento Libre” y ¿De que iba a tratar? No lo supe hasta que empezó. Pero Pensamiento era su esencia y ahí entendí un poco que él no la caretea en lo absoluto, si le gusta va y a su manera abriendo el programa con una flauta y sonidos guturales, para luego darle la bienvenida a sus oyentes y comenzar un viaje cósmico.

Palo en el Estudio de Radio La Ciudad

Uno de los Podcast de Pensamiento Libre que ya están subidos a la cuenta de Radio La Ciudad en Spotify

Era autentico, era de verdad, no era una pose. Palo, era una estrella que pertenece al Rock Argentino tanto como Javier Martinez, Litto Nebbia, Miguel Abuelo, Ricardo Mollo, Tanguito, Cerati o el que quieras poner adelante, pero Palo es Palo y no necesita medirse con nadie.

En 2018 me invitó a acompañarlo en una gira y pude conocerlo más. Un tipo hermoso, con un alma sensible y curiosa que dejaba la vida en cada canción; ya sea para un teatro Sold Out en Mar Del Plata o para 40 personas en un bar perdido a las afueras de Tandil.

Palo hablaba rápido y con todos, Palo se asombraba y abría los ojos como mi hijo Felipe si algo le parecía interesante, nunca perdió la magia que pierden/perdemos muchos en el camino. La noticia de su muerte, me clavó una daga en el alma dejándome con esa sensación extraña en el cuerpo como cuando se fue mi vieja un par de años atrás, una sensación extraña mezcla de dolor de estómago con dolor de algo que no encuentro palabras para describirlo.

Fue el poeta maldito más amable que pudo haber existido y creo que le debemos una. Hay algunas muertes que son necesarias olvidar lo más rápido posible para empezar alguna especie de sanación interna, procesar el duelo para abrazar la ausencia. Cada uno lleva a sus muertos como puede y en este caso intentar olvidar aquello que nos duele seria fallarle.

Por tal motivo hasta que lo creamos conveniente va a seguir “Pensamiento Libre”; ya no tendremos la música que nos hacía escuchar. En lugar de eso vamos a tener sus canciones, todos los Martes de 21 a 23 Radio La Ciudad va pasar dos horas de Roberto “Palo” Pandolfo en los proyectos que haya creado. Por otro lado, en Spotify van a poder encontrar los programas de Pensamiento Libre que hemos grabado. Lo menos que podemos hacer es recordarlo con su música, ahí no solo está Palo Pandolfo, sino también estamos nosotros.

Diego Díaz

Productor Gral. De Radio La Ciudad.