Los reyes de la parrilla están en Ituzaingó

Es indudable que la gastronomía argentina genera una enorme atención, no solamente por sus platos fascinantes, sino también por los coloridos espacios que inundan a todo el país. En las últimas horas, el influencer gastronómico @bodegonero causó furor en las plataformas digitales al visitar "La Casa de Coco", un emblemático restaurante en Ituzaingó que lleva 30 años deleitando a la zona oeste con su propuesta culinaria. Este lugar, famoso por sus enormes porciones y sabor inigualable, no tardó en convertirse en tendencia tras la publicación de su reseña y miles de personas ya se interesaron en la variedad de carnes que ofrece este bodegón.





La Casa de Coco está ubicada hace más de tres décadas en la calle Manuel Carrillo 3876, en la localidad de Ituzaingó. Es, sin dudas, un destino gastronómico imprescindible para quienes disfrutan de las parrillas al estilo tradicional argentino.





Entre los platos que probó, destacó el chorizo y el bife de chorizo como los mejores, calificándolos con un "10 absoluto". Además, mencionó su especialidad en postres, haciendo especial énfasis en el flan mixto, que no solo es delicioso sino también imponente: “¡pesa un kilo!” Este postre, ya viral en redes, es una parada obligatoria para los amantes de lo dulce para el influencer.

La Casa de Coco no solo destaca por su comida, sino también por su ambiente y comodidad. Cuenta con áreas para comer adentro, al aire libre y una terraza, lo que permite disfrutar de la experiencia en cualquier ocasión. También ofrecen bebidas en presentaciones grandes, ideales para acompañar las generosas porciones. Además, de acuerdo a la opinión de @bodegonero, la atención rápida y el trato amable de los parrilleros, que han trabajado allí durante años, suman puntos al atractivo del restaurante.





El éxito de @bodegonero resalta una vez más la vigencia de los clásicos bodegones y parrillas en el corazón de l@s argentinos. Espacios como La Casa de Coco no solo ofrecen una comida excelente, sino que también son lugares donde se viven momentos únicos, con un sabor que trasciende generaciones.





Es indudable que este restaurante emblema del municipio de Ituzaingó es ideal para pasar un almuerzo con amigos, una cena en familia o simplemente disfrutar de una parrilla de calidad. Solo queda esperar que pase el tiempo para saber si el video del influencer gastronómico convoca a más personas.