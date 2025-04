Los veteranos de guerra de Hurlingham lanzan "Proyecto Malvinas"

Empezó el mes de abril y con él, las diferentes actividades enmarcadas en las memorias y los recuerdos de la Guerra de Malvinas. Desde vigilias en plazas hasta imponentes actos y homenajes se han desarrollado este último 2 de abril pero aun quedan muchas más propuestas para abordar esta rica temática.



La agenda cultural del partido de Hurlingham, señala que este viernes 4 de abril se realizará la presentación oficial del "Proyecto Malvinas". Esta interesante iniciativa está basada en registros de voz, a través de distintas entrevistas, que se llevaron a cabo con veteranos de guerra de Malvinas y se les ha dado un formato de podcast.

La presentación de esta experiencia sonora, la cual estará acompañada de registros visuales, tendrá lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396). Este lanzamiento formal será este viernes a partir de las 14:00hs en dicho espacio y luego la muestra pasará estar disponible, para aquella persona que quiera sentarse a escuchar las experiencias de los ex combatientes, de lunes a sábados.



Es importante destacar que todo surgió en 2024 cuando, en aquel entonces, un grupo de veteranos de guerra de Malvinas visitaron diferentes escuelas del partido de Hurlingham. Así fue como, compartiendo sus experiencias y vivencias en las islas, se empezó a planificar "Proyecto Malvinas", siendo este una experiencia sonora con la voz de los ex combatientes. De esta forma, se buscó reconstruir no solo su paso por la guerra sino también el después de la misma, el regreso y la vida luego del conflicto bélico.



Todas las personas que deseen conocer un poco más sobre las historias de los veteranos de guerra de Malvinas, oriundos de Hurlingham, tendrán la posibilidad de acercarse al Centro Cultural Leopoldo Marechal de lunes a sábados, de 8:00 a 20:00hs, tomar asiento y escuchar las mismas. Al mismo tiempo, también podrán encontrar estas 23 historias en Spotify ya que se encuentran cargadas en esta plataforma.