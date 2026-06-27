Lucas Upstein regresa a Ituzaingó para presentar su nuevo unipersonal

Uno de los referentes más resonantes del stand up argentino actual vuelve a pisar fuerte en el conurbano bonaerense. Tras una intensa gira que lo llevó por diversas localidades del interior del país, Lucas Upstein anunció que se hará un tiempo para regresar a zona oeste, trayendo consigo su propuesta de humor sin filtros.



Upstein, quien presentación tras presentación demuestra su capacidad para desarrollar una comedia negra e irreverente sobre el escenario, no solo es un éxito en las tablas, sino que se ha consolidado como un gran generador de contenido viral en múltiples plataformas y redes sociales. Todo ese particular sentido del humor podrá disfrutarse en vivo y en directo el próximo mes de agosto en el partido de Ituzaingó.

La Isla de Upstein: el lado más oscuro e íntimo del humor





El comediante llegará con "La Isla de Upstein", su último espectáculo unipersonal. En esta obra, el artista propone un recorrido por sus últimos años de vida, abordando sin tapujos ni censuras temáticas altamente controversiales como las cancelaciones en redes sociales, las "funas", los límites del humor, la vejez, la familia y la inminente muerte.



Toda esta catarsis cómica se desarrolla bajo una premisa central que funciona como hilo conductor del show y que obliga al espectador a formularse una pregunta por demás incómoda: ¿soy una buena persona?





La presentación de Lucas Upstein se desarrollará en Muddy's Club (Mariano Acosta 168, Ituzaingó Sur), en lo que será el regreso del comediante al distrito. Este espectáculo comenzará a partir de las 20:30hs y la ubicación en el bar se irá asignando según el orden de llegada.



Las entradas para este espectáculo se encuentran disponibles en el sitio www.boleteria.com.ar y pueden adquirirse a un valor de $30.000 pesos. Todo el proceso de compra puede realizarse de forma online y las mismas pueden abonarse mediante Mercado Pago.