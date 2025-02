Luego de la censura y el show cancelado, fans de Milo J se reunieron en Mansión Seré

Parte de aquel numeroso contingente de jóvenes que no pudo disfrutar de su artista favorito -durante la tarde del miércoles 12 de febrero en la ex ESMA- a raíz de la censura del gobierno, no se quedó de brazos cruzados. A su manera y con sus formas, desafiaron la orden de los promotores del olvido y apoyaron a Milo J con una actividad más que llamativa.



Con mucha música -obviamente se escuchó "166 (Deluxe) Retirada"- y banderas, como así también con un momento dedicado a la preparación de carteles alusivos, dio inicio este encuentro de fanáticos de Milo J en la Plaza Del Libertador Gral. San Martín. Desde allí iniciaron una caminata hacia el Espacio de Memoria "Mansión Seré" con el objetivo de "concientizar sobre la represión, el odio y las amenazas recibidas" como también posicionarse "en defensa por la verdad, la memoria y la justicia", manifestaron desde los club de fans de Milo J en diferentes grupos.

"Dijimos que Nunca Más" fue la consigna con la cual se convocó a un centenar de jóvenes que, hasta hace pocos días, lejos se encontraban de ideas como la censura y la persecución. El lugar elegido para finalizar esta actividad fue clave, ya que este -el primer espacio recuperado y dedicado a la memoria colectiva en Latinoamérica- habilitó la instancia de reflexión y charlas sobre lo que implicó el paso de la última dictadura cívico-militar en nuestro país y sobre todo en zona oeste.



"Amé la juntada", "estuvo muy buena la charla que nos dieron en la Mansión Seré" y "tenemos derecho a recordar", fueron algunos de los comentarios que los seguidores fieles de Milo J compartieron en las redes luego de esta jornada. Fue de esta forma que este organizado grupo de jóvenes le contestó, luego del amedrentamiento y la censura, al discurso negacionista que aflora desde el gobierno y sus funcionarios.