Luis Scola se despidió de la Selección Argentina

El capitán habló muy emocionado tras la derrota en los cuartos de final ante Australia por 97 a 59, y confirmó el final de una era en el equipo nacional.

Este martes 3 de agosto será un antes y un después en la historia del deporte argentino. Tras la eliminación de Argentina ante Australia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se retiró Luis Scola, el último jugador de la generación dorada de Atenas 2004.

Faltando menos de un minuto para el término del encuentro, Luifa se retiró de la cancha siendo reemplazado por decisión de Sergio Hernández y, ahí, el juego se paró por varios segundos tras los aplausos de propios y ajenos, que dejaron una imagen para la historia del básquet.

“Intento siempre apartarme de estas situaciones, pero es un golpe bajo. No se muy bien que decir; terminó y ya está. Estoy un poco golpeado emocionalmente. Haber visto a los rivales, periodistas y árbitros me golpeó un poco. Se me vino todo de golpe, intenté mantener la compostura, pero me voy en paz“, remarcó.

Por otra parte, Luifa habló sobre su futuro y no dejó en claro si es su adiós definitivo. “Recién terminamos, a descansar un poco y después ver que viene”, remarcó. Parece dejar en claro que pudo haber sido su final a los 41 años.