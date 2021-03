Lujuria presenta su nuevo disco en The Roxy

Lujuria acaba de lanzar su nuevo álbum titulado Psyco$t@lk3r y lo presentará el Viernes 9 de Abril a las 21 hs, en The Roxy (Niceto Vega 5542, Palermo).

“Sentíamos que era momento de empezar a preparar un nuevo disco y fueron surgiendo canciones a medida que iba viviendo determinadas experiencias, que fueron moldeando la estética del álbum“, detalló, Matt Houdini, cantante y guitarrista de Lujuria, en el Próxima Estación ROCK, programa conducido por Belén Medina en Radio La Ciudad.

Además de Matt Houdini (voz y guitarra), el grupo se completa con Tiago (bajo), Paris Bierk (baterista reemplazado momentaneamente en Argentina debido a la pandemia), y Momia (guitarra y coros). El cuarteto demuestra todo su virtuosismo cada composición y arriba de los escenarios, que se funden entre el stoner rock y el hard rock alternativo, reafirmando la esencia y el sonido moderno actual de la banda.

Psyco$t@lk3r, contiene 9 canciones que representan las diferentes etapas (sufrimiento, aceptación y superación) por las que el líder fue transitando en los últimos dos años, luego de haber sufrido un gran desamor. Las canciones fueron el motor que lo ayudó a superar esta situación. “El rock salvó mi vida y si no fuera por eso, ni sé qué habría pasado. Sentía una depresión y un vacío inexplicable. Por suerte, en esos momentos, siempre contaba con mis amigos, en especial Doug Campbell, Jessie Hughes, entre otros, apoyándome a 12mil kilómetros de la ciudad que me vio nacer”, indicó el músico.

El disco fue producido en su totalidad por Matt y contó con la participación de grandes músicos y productores artísticos, como Ross Johansen (Productor de Snoop Dog) y Ezequiel Araujo (Avant Press, El Otro Yo, Intoxicados, Alfa Trax). Siendo la mayor parte de las canciones mezcladas por el reconocido productor, Alejandro Vázquez.

A lo largo de su trayectoria, la banda compartió escenario con varios artistas destacados, como Ronnie King, Stephen Perkins (Jane’s Addiction), Angelo Moore y Norwood Fisher (Fishbone), Mike Watt (The Stooges), Steve Stevens y Erik Eldenius (Billy Idol), Nick Oliveri (Kyuss / Queens Of The Stone Age), Jessie Hughes (Eagles Of Death Metal), Matt Star (Mr. Big), y Nebula.

“En ningún momento, se me cruzó por la cabeza hacer otra cosa, ni cuando no nos estaba yendo tan bien. Creo que una banda de rock and roll es como una montaña rusa, a veces sube y otras baja. Y a veces, por más bien que hagas las cosas, el factor externo no acompaña. Ahí es cuando sale a relucirse el compromiso y pasión que uno tiene para lo que está haciendo”, concluyó.

Por, Belén Medina.

