Escritorxs del Conurbano: Hoy, Magui Cristal

“No me parece que escribir sea un acto solitario”, sostiene Magui Cristal, escritora conurbana que comenzó en el oficio luego del apoyo que recibió por parte de un docente y su amiga.

La Ciudad charló con Magui acerca de su trayectoria, su referente en el mundo literario y su próximo evento en el Cabildo Cultural de Morón, en el que estará leyendo sus producciones.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Empecé a escribir a los 15 años. Cosas sueltas, notas. A los 18, en mi último año del secundario, tuve un profesor en la Media 20 de San Justo, Sergio Ciarlante, que nos hacía escribir.

Una le entregaba una hoja y él te devolvía dos. Nos hacía una devolución muy detallada, nos marcaba aciertos, errores, cosas que se podían mejorar, y una impresión de lo que le había parecido ese escrito. Ahí fue cuando, por primera vez, sentí que podía escribir, que podía contar cosas.

Luego, hace unos años, conseguí un trabajo estable que me permitió empezar a participar de talleres y a escribir un poco más sistemáticamente.

Yo necesito de los talleres, no me parece que escribir sea un acto solitario. Gracias a las devoluciones y las críticas de otres es que el texto crece. O por lo menos eso me pasa a mí.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

Creo que mi principal referente fue y es mi mejor amiga, Letizia Valeiras, una apasionada de la literatura, hoy librera. Con ella empecé a entender qué era lo que me gustaba leer. Antes, entraba a una librería y me mareaba, nunca sabía dónde mirar, ni la “personalidad” de las editoriales. Ella me ayudó a aprender a navegar entre los libros. Además, siempre nos compartimos las cosas que escribimos, y fue de las primeras personas que me empujó a escribir.

¿Cómo ves el ambiente literario (del oeste y en general) para las mujeres escritoras? ¿Te encontraste con alguna traba en el ambiente solo por ser mujer?

Creo que, en general, en los últimos años las mujeres y quienes somos parte de la comunidad LGBTIQ+ empezamos a tener más visibilidad en un montón de lugares y rubros. A fuerza de años de lucha y organización vamos ganando espacios, es algo constante.

El relato de Magui Cristal “Fucking Sangri” está disponible en el canal de Youtube de Radio La Ciudad.

¿Cómo ves la literatura de las mujeres? ¿Crees que el pink washing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que hay más visibilidad, no es que ahora hay mujeres que escriben y antes no. Ahora estamos pudiendo mostrar lo que hacemos, o la sociedad nos mira más, no estoy segura.

Puede ser que exista pink washing, seguramente lo haya. Es el mercado, ¿no?

De tu propia producción, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué?

“Fucking Sangri” y “Origami”, son mis dos relatos favoritos. “Origami” es un relato que tuve mucho tiempo en la cabeza, y una de las primeras cosas que escribí cuando empecé a hacer taller de narrativa con Alejandra Zina.

“Fucking Sangri” me trajo muchas sorpresas hermosas: Primero, que salga en la radio, en la voz de Leo Oyola. Luego, en lo personal, me ayudó a reconectarme con amistades de la adolescencia. Eso es un montón.

Magui Cristal se estará presentando en el Ciclo de Letras que se organiza en Cabildo Cultural Morón, el sábado 16 de octubre a las 20hs.