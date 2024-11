Mala tarde del León en el Sacaan

Ituzaingó cayó ante Victoriano Arenas por 1 a 0 y perdió el invicto de tres partidos sin conocer la derrota.



Por la fecha 21 del Torneo Clausura de la Primera C, se enfrentaron en el Estadio Carlos Sacaan, el León, de buen andar en el Campeonato, y el elenco de Valentín Alsina, en un duelo de dientes apretados.



En un primer tiempo, que estuvo muy parejo y trabado, Victoriano Arenas empezó bien en los primeros minutos del partido, dominando las acciones del mediocampo, ante un Ituzaingó que emparejó un poco el encuentro, y tuvo la primera chance de peligro en los pies de Agustín Faillace, que remató de zurda, y el arquero visitante, respondió de manera correcta.



Hasta que el "CAVA" golpeó en un momento clave del encuentro, cuando quedaba poco para que finalice la parte inicial. A los 42 minutos, Matías Billordo capturó un rebote de, al menos, 30 metros, y sacó un zurdazo inatajable para Jorge Luque.



En la segunda parte, Ituzaingó salió decidido a remontar el encuentro, pero careció de ideas, de juego asociado, y no tuvo profundidad a la hora de atacar, donde no le salió nada de nada para el conjunto ituzainguense, que cayó en su casa.

Finalmente, el León no pudo reponerse y sufrió una dura caída, que lo aleja de los puestos de clasificación a la Copa Argentina.



En la próxima fecha, los dirigidos por Matías De Cicco deberá visitar a Centro Español, el próximo sábado 16 de noviembre en el nuevo horario de las 17 hs, en Ituzaingó, donde el Verde jugará en su estadio, pero en condición de visitante.