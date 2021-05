Mañana habrá controles en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, anticipó que el sábado habrá “controles en todos los accesos”, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

“La velocidad con la que venían creciendo los casos semana a semana era exponencial, era muy vertiginosa”, aseveró y explicó que con las medidas de prevención ese incremento “se frenó y comenzó a amesetarse, aunque en un nivel muy alto”.

“El número de 24 a 25 mil infectados diarios que tenemos en todo el país tiene una repercusión en porcentaje en el uso del sistema sanitario”, dijo la funcionaria.

También podes leer En un solo mes se duplicaron los fallecimientos en la terapia del Hospital de Ituzaingó

Agregó que en la provincia siguen “sosteniendo las medidas sanitarias y los controles porque comenzó la estacionalidad invernal” y destacó que se está “en un momento límite para seguir con las medidas estrictas de cuidados”.

Por segunda semana consecutiva el gobierno bonaerense realizará los controles durante el fin de semana en las principales vías que conectan la Ciudad con Vicente López, Tres de Febrero, General San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, (los 7 distritos limítrofes con Capital Federal).

“Uno no quiere ponerse en sancionador de las conductas personales, pero si el Estado provincial no hubiera ejercido el control sobre los accesos, seguramente la opinión de sectores de la oposición y de la propia ciudadanía hubiera sido ‘¿Dónde está el Gobierno que no está controlando este desbande?'”, sostuvo.

La ministra bonaerense destacó que “nosotros seguimos sosteniendo las medidas sanitarias y con todos los controles porque comenzó la estacionalidad invernal”.