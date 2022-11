Mañana jueves paro docente en Morón

Docentes de Morón anunciaron un paro para el día de mañana y convocaron a concentrar a las 8 horas en la Jefatura Distrital de Morón.

La medida de fuerza es producto de una situación de violencia acaecida en la Escuela N°8 de Morón. Allí un grupo de padres irrumpieron en la institución manifestándose en contra de la enseñanza de la Educación Sexual Integral y la conmemoración del 24 de marzo.

Según fuentes allegadas a la comunidad educativa contaron a Diario La Ciudad que el grupo de padres se apersonó en la escuela “por una situación de bullying contra una de sus hijas” pero que aparentemente fue falsa.

Además, desde la escuela señalaron que se trata de individuos que ya vienen con un historial de acciones violentas contra los docentes.

Paro Distrital SUTEBA Morón

En consecuencia de esta situación, la comunidad educativa procedió a realizar una medida de fuerza con cortes de calles con las consignas “No a la violencia”, “Respeto a la comunidad educativa”.

Seguidamente, la comunidad informó que realizará un paro distrital y marchará hacia la jefatura en la calle Pergamino 1549, Castelar.

“Acá las inspectoras de la escuela no se hacen cargo de la situación y esto va incrementando la tensión de los docentes, que no quieren entrar a dar clases hasta que no se asegure la seguridad para ellos y para los alumnos”, agregaron.