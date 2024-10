Comenzaron los despidos en el Hospital Posadas

La semana pasada 17 trabajadores fueron despedidos del Hospital Posadas y la gestión de La Libertad Avanza ya supera los cien despedidos. Hoy martes está organizada una movilización en Plaza de Mayo en defensa de la Salud Pública.



Los despedidos la semana pasada son 17 trabajadores que tenían contratos con renovación cada tres meses, situación en la que está más del 85% del personal del Hospital. A principios de julio se había conocido el despido de 88 trabajadores, por lo que se suman más de 100 trabajadores despedidos en la gestión actual.



Malvina Vila, trabajadora hace trece años del Hospital, en diálogo con La Ciudad explicó que "evidentemente la solidaridad entre los trabajadores es algo que molesta". Además resaltó que entre los últimos despedidos hay "muchas mujeres, sostenes de hogar, madres con hijos".



Con respecto a cómo afectan al servicio del Hospital los despidos, Malvina dio el ejemplo de la Guardia de Adultos, dónde fue despedida una trabajadora de la recepción: "Hoy sus compañeros se encuentran recargados de trabajo y obviamente eso enlentece toda la atención posterior". "No es solamente un ataque a los trabajadores sino obviamente a los pacientes", concluyó Vila.



Malvina también explicó que de parte de la dirección del Hospital no tuvieron ninguna comunicación más allá de la notificación de la no renovación del contrato.

Una multitud de residentes del Hospital Posadas está recorriendo los pasillos. Le cuentan a los pacientes la miseria que cobran, que despidieron trabajadores y que la salud pública está en peligro. Luego van a la "marcha blanca" con el Garrahan, Bonaparte y otros sectores. pic.twitter.com/NvDOBaCO1p — 🔴 ᴠɪʀɢɪɴɪᴀ ɢᴏ 🔴 (@mavirginiagomez) October 22, 2024

En respuesta a los despidos y en pedido de reincorporación y recomposición salarial es que trabajadores y residentes resolvieron en asamblea realizar un desayuno solidario, un paro y una movilización. La movilización inicia a las 14 desde el Congreso Nacional, con el destino final de Plaza de Mayo, donde desde las 16 se instalará una Carpa Blanca.



Además de personal del Posadas, de esta "Marcha Blanca" participarán de trabajadores del Hospital Garrahan y del Laura Bonaparte. En Plaza de Mayo también están organizadas más de 100 clases públicas de parte de docentes de la UBA, por lo que ambas luchas se encontrarán allí.