Marcha en defensa de la educación pública este 23 de abril

Estudiantes, docentes, no docentes y toda la comunidad educativa de las distintas universidades públicas de todo el país están convocando a una marcha a Plaza de Mayo este 23 de abril a partir de las 15:30hs en reclamo por los ajustes a la educación de parte de la gestión del gobierno de La Libertad Avanza.



La emergencia educativa tiene que ver con la falta de actualización del presupuesto destinado a esta área, lo que genera que muchas de las instituciones deban hacer recortes y corran el riesgo de no poder sostener las clases.



Las universidades del conurbano adhirieron a la convocatoria y muchas de ellas no pasarán falta a les estudiantes que decidan participar de la movilización, además los Centros de Estudiantes están organizando el traslado y la seguridad.



En las redes sociales circulan todo tipo de convocatorias de estudiantes, egresados y trabajadores de la educación pública y también testimonios de personas que les ha cambiado la vida, a ellas o a sus familias el poder estudiar una carrera universitaria.









Estudiar no es fácil cuando crecés en una familia humilde, trabajadora. Muches pibes del conurbano deben trabajar para pagarse los estudios, los apuntes, el traslado, la comida. El sacrificio es enorme para llegar al título que promete abrir alguna puerta que prometa un futuro mejor.



La educación gratuita y de calidad es uno de los derechos más envidiados del mundo a nuestro país, porque significa un piso de igualdad de oportunidades, una posibilidad de ascenso social para las familias más humildes, un destino para les jóvenes. La campaña de desprestigio a la educación pública es una manera de desestimar el sacrificio de todes les pibes que se queman las pestañas para salir adelante.



Este martes 23 de abril, toda la comunidad, y en especial quienes tenemos acceso a un trabajo formal gracias a la educación pública saldremos a defender lo que nos enorgullece, lo que nos da dignidad y prestigio, nuestra formación, nuestras universidades públicas.