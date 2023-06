Mariano Acosta: padres movilizados al colegio por un caso de abuso sexual

Un grupo importantes de padres de la comunidad educativa de la Escuela N° 68 “Crucero General Belgrano”, en Mariano Acosta, se movilizaron hoy por un caso de abuso sexual a un alumno de 13 años que cursa 5to grado del turno tarde.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Diario La Ciudad, “el menor estaba en el baño y fue sorprendido por otros chicos de 6to grado encapuchados que lo tomaron de atrás y le Introdujeron algo duro en la cola, le dieron golpe de puños y lo dejaron tirado en el piso”.

El abuso:

Segun consta en la denuncia, el abuso fue el viernes pasado a las 16 durante el tercer recreo. El nene no quería salir del lugar y fue encontrado por la directora llorando y sin hablar.

Miriam Silvina Bertoletti, mama del estudiante (que sufre un trastorno de retraso madurativo)- contó en diálogo con Diario La Ciudad, que “todo pasó tal cual está en la denuncia. La directora no se quiere hacer cargo del lo que pasó en el la escuela y nos quiere culpar a nosotros de un abuso que pasó en la escuela. Hoy tengo a mi hijo internado en el Hospital Posadas en recuperación después de todo lo vivido en viernes. El dice que estaba en el baño y lo agarraron de atrás otros chicos de 6to grado y le pusieron algo duro en la cola. Se asustó. Le pegaron y lo dejaron tirados en el piso. No sabe cuantos chicos eran”.

La mujer explicó que desde la escuela no tuvieron repuesta de los directivos, “Solo me dijeron que mi hijo estaba muy diferente hace días y que se sentaba en el banco y lloraba agachando la cabeza y no entendían que le pasaba”.

“Mi hijo me contó que otro día antes del abuso se encontró con chicos en el baño y que le taparon los ojos y lo agredieron. Ya tenía mucho miedo y no quería ir mas a la escuela. Pido que se investigue lo que pasó porque es muy grave que pase entre chicos en una escuela”, aclaró la mujer la habitación donde cuida a su hijo.

“Mi hijo ante de lo que le pasó estaba feliz porque se iba a ir a pasar un fin de semana con el padre. Pido que lo que le pasó a él no quede impune y se investigue todo. Mi hijo no miente”, terminó.

La mujer explicó que hoy se van a juntar a las 13 en la puerta de la escuela muchos padres para reclamar justicia y que los directivos de la escuela se hagan cargo de la situación.

La intervención judicial:

Fuentes policiales y judiciales contaron a La Ciudad, que en la jornada de hoy la escuela estará cerrada y sin clases para los chicos, con custodia para evitar cualquier desmane.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Menores 1 de Morón, que tiene previsto para los próximos días pericias y reconocimiento médico en la causa caratulado como “Abuso sexual”. y se avance en la etapa de recuperación total de la víctima.

El menor se encuentra internado en el Hospital Posadas hasta su recuperación de un estado de angustia con ayuda psicológica infantil.

Por Ramón González