Mariano Acosta: Una mujer noqueada a trompadas por delincuente para robarle la cartera

Una mujer fue atacada a golpes por un delincuente en una moto luego de intentar defenderse con un paragua . La víctima recibió varias trompadas en la cabeza hasta quedar noqueada en el asfalto.

El hecho dado a conocer hoy fue el jueves pasado a las a las 5.58 cuando la mujer iba a tomar un colectivo por la calle Superí y Jorge Newbery, donde fue atacada por un solitario delincuente.

La información a la que tuvo acceso Diario La Ciudad señala que la mujer iba caminando bajo la lluvia para tomar el colectivo rumbo a su trabajo y fue seguida una cuadra por un motochorro, que en un momento dado se bajó de la moto y la corrió hasta atraparla y golpearla en la cabeza varias veces hasta tirarla.

La víctima intentó defenderse con un paragua, pero todo fue inútil porque tenía al delincuente encima. EL atacante, le pegó una trompada en la cabeza para dejarla tirada en el medio de la calle y en plena lluvia, lo que se puede observar en el video.

La víctima de nombre Nancy tras reponerse del ataque y robo, pudo compartir el video en diferentes redes sociales sobre el salvaje ataque que sufrió y posteó para que no le pase a otra persona indefensa: “Ese hijo de su madre me robo el jueves por Superí y Jorge Newbery. Ayuden a compartir para que no le pase a otra chica. Yo doy gracias a Dios que me dejó viva“.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Mariano Acosta con intervención en la zona. Los vecinos piden más patrullaje en los barrios que dicen que “es tierra de nadie y son siempre asaltados”. –

Por Ramón González