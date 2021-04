Mario Pergolini: “A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca”

Tras confirmar su renuncia a la vicepresidencia de Boca a través de sus redes sociales, Mario Pergolini brindó detalles de la situación en su programa de radio y descartó los rumores de enfrentamientos con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

En la tarde del miércoles, luego de enviar su renuncia al cargo vía mail, el exconductor de TV confirmó la noticia por medio de un vídeo en su cuenta de Instagram: “Presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca Juniors, porque yo amo este club pero no le puedo ofrecer lo mejor de mi en este momento”, sostuvo.

“No estoy peleado con Ameal y tampoco con Riquelme. Le envío un saludo grande a los hinchas de Boca porque me permitieron ser vicepresidente durante todo este tiempo”, aclaró Pergolini.

Hoy, en el cierre de “Maldición, va a ser un día hermoso”, el programa que conduce en Vorterix, habló de los motivos que lo impulsaron a abandonar la vicepresidencia del Xeneize. “Cuando estábamos en campaña y tuvimos la suerte de sumar a Román, quien era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado, y lo he hecho público, que no iba a ser la gran diferencia, que tenía varias cosas para aportar y llevar a delante”, empezó relatando.

“Noté que no podía llevar a cabo mi visión, pero creo que el club lo va a hacer tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca“, afirmó Pergolini, que luego agregó: “Uno se tiene que correr de los lugares y no quedarse porque el lugar es bueno e importante. Es increíble lo que produce estar en un lugar tan respetado y grande”.

Más tarde, se explayó: Lo van a terminar haciendo pero no de las formas que a mí me gustaría o me parecería que fueran las correctas. Las comunicaciones tienen que ir todas en conjunto y llevarse de una sola forma. Tienen que tener cierta coherencia y cuando no puedo estar ahí eso se rompe porque no tengo qué aportar. Lo hice con la televisión. Me parece que ocupar lugares por haberlos conseguido y dormirte no tiene sentido”.

“Por el lado del fútbol mucho no me puedo meter, a lo mejor no coincide con mi visión. El lugar era buenísimo pero yo no podía ser. Yo no encontré la forma de cómo hacerlo“, aseveró el histórico conductor de Caiga Quien Caiga (CQC), quien consideró que “el fútbol está apartado”.

Aún así, Pergolini se deshizo de elogios, tanto para Jorge Amor Ameal como Juan Román Riquelme. “Ameal es un tipo increíble, bueno, sincero, frontal y que pone por delante de todo a Boca”, dijo sobre el mandatario Xeneize. Sobre el 10, evaluó: “Ni tengo que decirles de Riquelme, ídolo indiscutible, de un tamaño gigantesco, que también quiere lo mismo”.

“No tenemos todos las mismas visiones o por ahí sí y yo no sé cómo servirles a ellos para que esto funcione”, siguió el empresario de los medios y completó: “Si uno no sirve para lo que fue elegido, se tiene que correr. Y yo opté por eso”, cerró.