Mauricio Macri se refirió a su polémico paso por Ituzaingó

Hace algunos meses, en medio de una recorrida por varios lugares característicos del conurbano bonaerense, Mauricio Macri se hizo presente en la municipalidad de Ituzaingó, aunque la respuesta no fue la espera por el ex presidente de la nación. A través de las redes sociales, se viralizaron una serie de videos en los cuales l@s vecin@s le reclamaron al ex jefe de gobierno por las políticas económicas llevadas a cabo desde el poder ejecutivo entre el 2015 y 2019, especialmente en relación al mega endeudamiento que dejó como herencia al Frente de Todos. En una de sus recientes apariciones en público, el político volvió a referirse a esta polémica visita.

En una entrevista que le concedió a Luis Majul, Mauricio Macri sentenció que “la caminata por Ituzaingó me marcó que acá hay un cambio absoluto de la gente”. Por otra parte, en relación a las elecciones presidenciales de 2023, considera que “va haber mucho apoyo”, sobre todo en personas que no han apostado por Juntos por el Cambio en el pasado”.

“Si en el centro del conurbano la gente pide que por favor volvamos y retomemos el rumbo que llevábamos, eso es porque hay un aprendizaje monumental de los argentinos. Lo que viví recorriendo el conurbano no lo viví ni en 2015 ni en 2016. Acá hay un cambio de visión. La gente entendió que lo que nos va a salvar es nuestro propio esfuerzo, nuestro trabajo. No va más estos vendedores de espejitos de colores que nos han fundido”, destacó el ex presidente de Boca Juniors.

Más allá de estas declaraciones que ponen en escena sus intenciones de poder jugar fuerte en las elecciones presidenciales de 2023, Mauricio Macri no hizo referencia en ninguna parte de la entrevista en La Nación a los cuestionamientos que recibió por parte de un canillita al que quería saludar.

Cada vez falta menos para que la campaña electoral comience a acaparar por completo la escena pública. La interna al interior de Juntos por el Cambio está al rojo vivo y son muchos los personajes que sueñan con ocupar el sillón de Rivadavia en los meses entrantes. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y otros tantos actores buscarán quedar en la historia grande de la nación. Mauricio Macri, por su parte, de manera silenciosa, juega su propio juego y da pasos sólidos en pos de constituirse como un candidato que atraiga la atención de much@s electores que aún se mantienen molestos con su gestión.