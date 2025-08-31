"Mecenas Cumple": Este fin de semana se celebrarán los 41 años del espacio cultural moronense

Este domingo 31 de agosto desde las 14, la Escuela de Artes Visuales Villa Mecenas de Morón celebrará sus 41 años en el distrito con un encuentro cultural que reunirá a las artes plásticas, música en vivo y espectáculos únicos para todas las edades.





"Nuestro espacio garantiza el acceso a las artes visuales en Morón y zonas vecinas. Las artes nutren el alma, la vida y posibilitan nuevos mundos posibles, transforman la realidad y enriquecen con belleza lo cotidiano. Abrazan, cuidan y empoderan", sostuvieron desde el espacio cultural moronense respecto de su nuevo aniversario.





Durante la jornada, que tendrá lugar en la sede del Villa Mecenas ubicada en Torres al 618, se llevarán a cabo distintas actividades artísticas para el disfrute de toda la comunidad de vecinos y vecinas.





Entre ellas, se destaca la visita guiada por la muestra "La condición humana" del premio Nobel de la Paz, el escultor y pintor argentino, Adolfo Pérez Esquivel, que estará mediada por el psicólogo y escritor Pablo Melicchio.





Además, habrá un espectáculo en vivo de la Orquesta La Mayor, un proyecto musical integrado en su totalidad por músicos y músicas mayores de sesenta años que es gestionado por la Dirección de Cultura de Morón y forma parte del programa Mayores Arte Club del Municipio.





Dentro del repertorio de la orquesta, se encuentran piezas dedicadas al folclore, tango, valses, tropical, rock y boleros. Además, la orquesta cuenta con guitarristas, percusión, bandoneón, saxo, bajo, cantantes y recibe músicos/as que toquen cualquier instrumento.





Hacia el fin de la jornada cultural de este domingo en conmemoración a los 41 años de Villa Mecenas, se llevará a cabo un cierre musical a cargo de la Orquesta Popular San Bomba, un proyecto dedicado a la cumbia y gestado al calor de la gente.





