Menstruar en un mundo post apocalíptico: The Last Of Us y la importancia de la visibilización

“¡Qué asco!” exclama Ellie, el personaje de The Last Of Us (HBO) interpretado por la actriz Bella Ramsey en el sexto episodio de la tira. Pero su desagrado no se debe a la cantidad de “infectados” que aparecen capítulo tras capítulo para asechar a sus protagonistas, sino a la situación que atraviesa mes tras mes a todas las personas con útero: la menstruación.

En una breve pero poderosa escena, los creadores de la serie del momento decidieron poner la problemática sobre la mesa, dejando de lado los prejuicios y los tabúes con la intención de normalizar el sangrado que afectaría, como es de esperar, a la joven adolescente en gran parte de su vida.

A partir de la incorporación de la copa menstrual, se manifiesta la importancia de la visibilización pero, a su vez, la mirada de gran parte de la sociedad en lo que respecta a la menstruación. En el episodio titulado “Kin”, Ellie recibe la copita de manos de María (Rutina Wesley), quien le muestra a la protagonista un lugar seguro donde higienizarse.

En la escena, María le tiende a Ellie ropa limpia y diversos suministros, entre ellos, una caja con una copa menstrual y sus instrucciones. En ese momento, la protagonista manifiesta su desagrado, mientras suelta una sonrisa cómplice que demuestra el alivio de poder contar con una herramienta que la ayudará a atravesar la menstruación en un mundo donde los recursos escasean.

En The Last Of Us, Ellie recibe una copa menstrual con instrucciones y visibiliza la importancia de contar con los recursos menstruales, incluso en un mundo post apocalíptico.

“¿Recibiste lo que te dejé?” pregunta María más tarde. Y Ellie responde: “Sí, el regalo más raro de la historia”. “Pero útil”, destaca la otra mujer, aportando a la representación y contribuyendo a la normalización de lo que afecta a millones de personas con útero en todo el mundo.

Una serie pionera

La incorporación de la copa menstrual en la historia de The Last Of Us no es el único intento que ha tenido la serie de visibilizar la menstruación en un mundo post apocalíptico. En escenas anteriores, la adolescente protagonista encontraba una caja vieja de tampones y decidía tomarla, dubitativa, pero con la certeza de que le sería extremadamente útil en alguna ocasión.

A partir de estos indicios, la serie pretende demostrar que las necesidades básicas van mucho más allá de la comida y el agua, evidenciando la problemática de la falta de recursos menstruales que se vive, no sólo en escenarios ficticios de un mundo derrotado, sino en la mayoría de las zonas empobrecidas del planeta.

“En un post apocalipsis, es frustrante tener que lidiar con eso y tener pocas opciones. ¿Por qué no enseñarlo? Sobre todo, cuando nuestra coprotagonista es una chica de 14 años. ¡Esto es parte de su vida! Además, la copa es una solución genial que no requiere encontrar cajas de tampones en un sótano de infectados”. Craig Mazin, guionista de The Last Of Us, respecto de la incorporación de la copa menstrual en la serie.

El impacto por fuera de la pantalla

Más allá de que la escena de la copa menstrual en el sexto episodio de The Last Of Us fuera breve, el impacto de la visibilización se sintió incluso en el ámbito comercial. Luego del capítulo, las ventas del producto menstrual comenzaron a subir para varias empresas.

Entre ellas, se encuentra la compañía The Flex Co., que aseguró que sus ventas crecieron un 400% tras la emisión del episodio “Kin” en Estados Unidos. Algo similar ocurrió con la compañía Lena Cup, cuyas ventas también se acrecentaron luego del capítulo de The Last Of Us.

También Cora Life, otra empresa productora de copas menstruales, evidenció un aumento en sus ventas y manifestaron “estar encantados de ver que un producto sostenible para el cuidado de la menstruación llegue a un programa de tan alto perfil”.

De todos modos, dejando de lado la cuestión de ventas, el mensaje que deja el capítulo de The Last Of Us es la importancia de la representación menstrual de una forma clara, respetuosa y sin amarillismos, demostrando que es posible visibilizar a partir de pequeños gestos que generan grandes impactos.