Merlo: un incendio arrasó con varias casas y se organiza una colecta solidaria

Un gran incendio afectó a varias viviendas del Barrio Pompeya en la localidad de Merlo durante la tarde, dejando a numerosas familias sin hogar y con pérdidas materiales totales. El hecho movilizó de urgencia a los equipos de emergencia locales y derivó en una rápida campaña solidaria para asistir a los afectados.



El fuego se desató en la intersección de las calles Garat y Catamarca. Las llamas se propagaron con rapidez por las propiedades, lo que requirió la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios de Merlo.





Los efectivos trabajaron arduamente en el lugar para controlar el foco hasta lograr la extinción definitiva del incendio y evitar que el desastre afectara a otras casas linderas.



Ante la destrucción de las viviendas y pertenencias de los vecinos afectados, la comunidad organizó una colecta de manera urgente. Desde la Delegación municipal de Pompeya informaron que se encuentran otorgando asistencia y donaciones para las familias que perdieron gran parte de su patrimonio en el incendio.



Quienes deseen colaborar aportando su ayuda pueden acercar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, sillas, ropa de cama y demás elementos de primera necesidad para el hogar. Las donaciones se pueden acercar la sede de la delegación en la calle Campichuelo al 1265, entre Tarija y Garat.