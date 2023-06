Messi decidió su futuro en la Selección Argentina

El capitán del seleccionado argentino volvió a poner en duda su presencia para el próximo Mundial Estadios Unidos, México y Canadá 2026.

El astro argentino y capitán del Seleccionado Nacional de fútbol, Lionel Andrés Messi, aseguró este martes que no jugará en el próximo Mundial que se disputará durante 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En una entrevista concedida en China, donde participa junto al plantel de la selección mayor de una gira, aseguró que “como dije antes, no creo que participe en la próxima Copa del Mundo. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero yo no voy a participar”, dijo Messi.

Las declaraciones de Messi se dan en la previa a la gira por Asia en donde jugará dos amistosos, y en momentos en los que el jugador ha manifestado su intención de “salir del foco” de la alta competencia tras obtener la Copa del Mundo en Qatar a fines del año pasado.

Tras cerrar su paso por el PSG para firmar contrato con el Inter de Miami que milita en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y Canadá, el “10” aseguró que busca tener más tiempo con su familia.

Messi es la gran atracción del amistoso de este jueves entre la Selección Argentina y su par de Australia en Beijing a las 9 de la mañana.

El flamante nuevo jugador de Inter Miami, de Estados Unidos, jugará seguramente desde el inicio ya que cada vez hay más chances de que no viaje a Indonesia para el segundo partido de la gira.