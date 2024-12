Milei propone maestros con uniforme que enseñen disciplina y valores

En un déjà vu de tiempos pasados, la ministra de seguridad de Javier Milei Patricia Bullrich, anunció la vuelta del "Servicio militar optativo", una "nueva colimba" para jóvenes sin estudio o trabajo.



"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores", publicó Bullrich en sus redes, donde se la ve firmando un convenio con el ministerio de Pettovello.

VUELVE EL SERVICIO CÍVICO EN MÁS DE 11 CIUDADES DEL PAÍS



"De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales", agregó.

Los numeros de la realidad argentina que no leyó Bullrich

de acuerdo al informe "Jovenes en Movimiento" editado en 2022, los/as jóvenes representan casi el 25% de la población. En nuestro país viven más de 7 millones de jóvenes, de los cuales 4 de cada 10 se dedican a estudiar, 3 de cada 10 a trabajar de manera remunerada, 1 de cada 10 hace las dos cosas, y 2 de cada 10 no estudia ni trabaja. Si actualizamos el nuevo indice de desocupación al 2024, incrementado en un 2 % desde que asumió el nuevo gobierno, los llamados "Ni Ni" hoy representan aproximadamente un@s 1,5 millones de jóvenes. De hecho, la tasa de desocupación global de los jóvenes en 2022 fue de 14,0%, lo que implica casi el triple de la tasa de desocupación para el total de la población a nivel mundial, que fue de 5,8%. En Argentina, ese porcentaje de jóvenes buscando activamente empleo al 3er trimestre de 2022 era del 15,3%, porcentaje que aumentó al 19 % en el 2024.



Pero quiénes son estas personas jóvenes que no estudian ni trabajan?. El 59,3% son mujeres (900.000), entre las cuales 5 de cada 10 reporta ser ama de casa. En otras palabras, Un tercio de los/as jóvenes llamados “ni-ni” son mujeres que están cuidando a otras personas, o sea, trabajan sin remuneración. Otro tercio son mujeres que no lograron ingresar a un secundario o lo dejaron sin terminar. Solo un tercio son varones que no estudian ni trabajan.



¿En serio la ministra pretende que las sedes de Gendermería se llenen de jovenes mujeres aprendiendo disciplina? No sería mas productivo, lógico y efectivo pensar un programa que incluya a estas jovenes a cargo de obligaciones familiares y cuidado de personas y les ofrezca una remuneracion por su trabajo como es el caso de la AUH?.

Puro humo

En los hechos, Patricia Bullrich había avanzado con esta idea bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Bolentín Oficial informó lo siguiente: "Créase el Servicio Cívico Voluntario en Valores como ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad que se inscriban voluntariamente". Esto decía el primer artículo de la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de aquel gobierno. El programa se implementó, pero la ministra luego de varias idas y vueltas, negaba que fuese una “nueva colimba” porque el personal de Gendarmería estaría desarmado, además del hecho de que no fuese obligatoria. De los casi un millon y medio de jovenes en condiciones de inscribirse, solo 1200 jovenes varones se anotaron al programa. Un fracaso anunciado.