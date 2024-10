Milei cierra un hospital público donde se atienden 25 mil personas

Los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte denunciaron este viernes que el Gobierno decidió cerrar el servicio de internación del centro de salud, así como también la guardia. En lo que va del año, más de 25 mil personas se atendieron en el lugar.



Fuentes del Ministerio de Salud informaron que comenzaron con el proceso de cierre, aclarando que desde el inicio de la gestión ''se trabajó en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad''.



"Vino el director a decir que se cerraba". Así, sin más. Acá en hospital de día hay pacientes que dependen de otras personas, una mamá, un acompañante. Los estamos llamando para que los vengan a buscar. Estamos en shock”, contó una trabajadora del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte.



“En la mañana de este viernes avisaron el cierre de internación y al mediodía hubo que cerrar la guardia, porque no hay dónde ingresar cuadros graves. A la tarde el trascendido es que el lunes saldría un decreto del cierre total”, dijo Leonardo Fernández Camacho, delegado general de ATE. “Hay alrededor de 50 internados. No sabemos qué va a pasar con ellos. Quedan al cuidado de personal de guardia, que se va a circunscribir a lo interno, pero si viene alguien descompensado a la guardia no se lo puede atender. Ya está cerrada”.

En tiempos en que los padecimientos mentales se constituyen en el principal problema de salud en el mundo y en Argentina, Milei cierra el hospital Laura Bonaparte, de referencia a escala nacional. Miles de personas se quedan sin atención. Terrible y cruel. pic.twitter.com/Lz1CVIM24p — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) October 4, 2024

El director del hospital les confirmó la noticia a los empleados

El director del centro de salud, Christian Baldino, fue el encargado de comunicarle la noticia a los 612 trabajadores que realizan sus labores allí. El próximo lunes saldría el decreto oficial con el anuncio del cierre total, que hasta el momento abarca la clausura total del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana.



"La noticia nos las comunicó el director del hospital Christian Baldino este viernes y la verdad que es un gran problema para nosotros los trabajadores y los pacientes. A muchos se les vencían los contratos el 1° de octubre", declaró Victoria Argañaraz, terapista ocupacional, ex residente y trabajadora del hospital, en diálogo con C5N.



Los empleados del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y pidieron a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública.