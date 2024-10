Milei quiere transferir El Hospital Posadas e incluso privatizarlo

Mantener el tan mentado "equilibrio fiscal" cueste lo que cueste, aun desmantelando políticas públicas esenciales para la vida cotidiana de millones de argentinos, está llevando al gobierno nacional a extremos absurdos. Luego de desfinanciar el presupuesto universitario, ahora el gobierno nacional le apunta a la salud pública y gratuita. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos confirmó ayer que buscarán transferir los hospitales nacionales a las provincias. “La salud es una responsabilidad local, que se hagan cargo”, afirmó en una entrevista exclusiva con Infobae, sin siquiera ruborizarse.



"El caso del Hospital Posadas, como cualquier otro… la provincia que corresponda. No lo pongo en manos de un gobernador, de Juan Pérez. Es una responsabilidad de la provincia tener la salud. Porque sino, de lo contrario, la lógica sería que cualquier municipio le reclame a la Nación: “Che, poneme un hospital para atender la salud en Lanús, poneme un hospital en Ramos Mejía”. No es así. Hay responsabilidades que son locales." aseguró Francos.



Entre los hospitales nacionales bajo la órbita del Ministerio de Salud se encuentran el Hospital Posadas, con un presupuesto de $168.063 millones, el Baldomero Sommer, con $38.014 millones, y el Ramón Carrillo, que recibe $28.614 millones.



También ingresan en esta nefasta lista, los hospitales nacionales que son SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) como el caso del Hospital Néstor Kirchner (La Matanza), el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría y el Hospital El Cruce (Florencio Varela) que tienen presupuesto compartido, donde el 70% lo aporta Nación y el 30% la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires".



No hay precisiones sobre el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó que pertenece al PAMI



Desde el Ejecutivo no descartan la posibilidad de privatizar algunos de estos centros de salud si no logran traspasarlos a los gobiernos provinciales. “La salud es una facultad federal”, afirman desde la Casa Rosada, por lo que buscan que las provincias asuman los costos de mantenimiento de los hospitales. Actualmente, en algunos casos ya existe un financiamiento compartido entre Nación y los distritos.

Quien mantiene a los hospitales

Ante la posibilidad de que se concrete el traspaso de los hospitales nacionales a cada jurisdicción, una importante fuente del mundo sanitarista, afirmó que "sería inviable porque las provincias no cuentan con los recursos para hacer frente a esa inversión".



En esa línea, una fuente que conoce del funcionamiento en el AMBA consideró que "si los hospitales no se transfieren con su presupuesto, sería imposible mantenerlos, ya que estamos hablando de instalaciones de 25 mil metros cuadrados con equipamiento de última tecnología".



"El resultado esperado es o el cierre o la privatización. Con la escusa del traspaso, es probable que estén buscando algún negocio privatizando los hospitales" afirmó.