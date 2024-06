Milei quiere llevarse de Ituzaingó 450 millones de pesos en efectivo

El gobierno del presidente Javier Milei anunció este martes que interrumpirá el financiamiento de obras públicas del plan "Argentina Hace", un programa que financiaba obras públicas en todos los municipios del País y que buscó dotar de acceso a agua potable, cloacas, escuelas, centros de desarrollo, pavimentos y intendencias de las 23 provincias.



Mediante la Resolución 452/2024 del Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno anunció que "se considera necesario dejar sin efecto el programa y los municipios deberán devolver el dinero que tienen en sus cuentas

Las obras en Ituzaingó

Las obras en Ituzaingó que se hicieron o se están ejecutando por el programa Argentina Hace, son múltiples: 2 escuelas; la N° 9 y el Jardín maternal Caracol Col Col, los dos Centros de Desarrollo, obras de pavimentación, obras hidráulicas y muchas obras de mejora del entorno urbano.



" Son más de 450 millones de pesos que están depositados en una cuenta especial del Municipio, como recursos afectados. Cuando asumió Milei, por falta de firma, no se autorizaban los certificados de avance de obra y no podíamos pagarles a los proveedores con ese dinero. Muchas veces lo hicimos con recursos propios de la Comuna. En diciembre con la devaluación y la inflación arriba del 20 %, las empresas pedían redeterminación de precios y el gobierno nacional no firmaba ninguna. Fue un calvario para la municipalidad y para las empresas que hacían las obras. " afirmó a La Ciudad el intendente municipal Pablo Descalzo.



"Fue como si el estado nacional desapareciera de un día para otro, mandábamos mail, mensajes, cartas, notas y nadie respondía" aseguró el intendente



"Pero hay otro problema mas grave, el gobierno nacional le debe mucha más plata a las empresas que han terminado las obras y que no les han pagado. Esa deuda hoy es 968 millones de pesos. casi el doble de lo que reclaman. Yo les di instrucciones a los abogados de la Municipalidad para que estudien alguna presentación para que se salde esa deuda.



La amenaza de llevarse el dinero depositado en las cuentas municipales, está llevando a los intendentes del Conurbano a estudiar acciones legales. "Es como si ahora el superávit fiscal dependiera de la plata que se van a llevar en efectivo de todas las municipalidades del País. Es una locura nunca vista", aseguran desde la FAM, la Federación Argentina de Municipios.



Según un relevamiento, al momento del cambio de gestión había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a 598.522 millones de pesos. Muchas son por reparaciones de cunetas, piletas municipales, vestuarios de clubes o arreglos de veredas, escuelas, pavimentos, obras hidráulicas, etc. La mayoría de los trabajos corresponden a las provincias de Buenos Aires (Conurbao), Córdoba y sur de Santa Fe.

Un castigo al conurbano que comienza darle la espalda a Milei

Los números para el presidente Milei en el Conurbano cada vez están peor. En el caso de Ituzaingó aun más bajos que en los otros municipios.



Una encuesta de CB Consultora publicada estos días, da cuenta de un sustancial retroceso en la imagen del presidente Javier Milei en todo el Conurbano Bonaerense. Las ultimas denuncias sobre el ministerio de Capital Humano y la de su ministra Sandra Pettovello hicieron mella en la opinión de los mas de 11 millones de personas que viven en el conglomerado urbano más grande del País.



Según CB Consultora el Presidente empeoró su apoyo en 18 de los 24 distritos. En la misma encuesta, logra diferencial positivo en tan solo dos: San Isidro y Vicente López, los dos territorios que lideran el ranking de apoyo libertario desde que llegaron a la Casa Rosada en diciembre. San Miguel y Tigre completan el tercer y cuarto lugar.



En la gran mayoría de los partidos la caída ronda el 2% desde la medición que se realizó en mayo contra esta que se efectuó del 5 al 9 de junio y mas de 5 puntos desde marzo de este año. En los municipios más populosos como La Matanza, Avellaneda, Quilmes o Moreno, la imagen del presidente ronda los 30 puntos porcentuales con una imagen negativa del 60 %.