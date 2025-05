Morón: boquete y robo millonario a joyería en pleno centro

Una joyería ubicada en pleno centro de Morón fue desvalijada durante la madrugada por delincuentes que hicieron un boquete desde el edificio de al lado. Las pérdidas rondan los 300 mil dólares. El dueño tenía un sistema de alarmas que no lo alertó y cámaras de seguridad, pero los ladrones se llevaron el dispositivo de grabación.



Este lunes por la mañana, Jorge, dueño de Litsa Joyas, se encontró con su local completamente saqueado. El comercio, ubicado sobre la calle Belgrano al 195, en pleno centro de Morón, había sido desvalijado a través de un boquete de impactante tamaño.

A la izquierda, desde dónde se hizo el boquete. A la derecha, el agujero, hoy tapado.

El local quedó vacío, por lo que las pérdidas fueron brutales para Jorge: estima que alrededor de 300 mil dólares fueron robados entre joyas y otros objetos. La caja fuerte quedó destruida y se cree que utilizaron una amoladora y una soldadora.



Se estima que el robo ocurrió durante la noche del domingo. Los delincuentes destrozaron la puerta de un local ladero y desde ahí realizaron el boquete que les permitió ingresar al local.



La impotencia de Jorge radica en que tiene contratado un sistema de alarmas de la empresa Prosegur. Según explicaron, la alarma sonó, pero ni la empresa ni vecinos le dieron aviso.



Pero la frustración no termina ahí. El dueño también había instalado un sistema de cámaras de seguridad, pero los delincuentes se llevaron el dispositivo de grabación, por lo que no quedaron registros grabados del momento del robo.



La investigación la lleva adelante la UFI N°7 de Morón, que se encuentra observando las cámaras municipales y particulares. Hasta ahora no tiene potenciales responsables identificados.