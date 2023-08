Morón desmiente las fake news sobre saqueos en comercios del distrito

La proliferación de mensajes falsos (Fake news) vía whatsapp o redes sociales dando cuenta que hay saqueos en municipios del Conurbano Bonaerense han sido terminantemente desmentidos por los municipios. En el caso de Morón, el municipio alertó sobre estas noticias falsas:

“Atento a la circulación de rumores sobre presuntos disturbios en áreas comerciales del distrito, el Municipio informa que no se ha producido ningún hecho de violencia en las calles de Morón, así como tampoco se registró ningún movimiento particular que merezca alguna medida especial.” afirma el comunicado

“La multiplicación de mensajes alertando sobre episodios inexistentes busca generar inquietud y malestar entre la población y afectar las áreas comerciales, privando a empresarios y trabajadores de la posibilidad de funcionar con normalidad.”

“Desde el Municipio, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las cámaras empresariales, trabajamos para que se retome la actividad en los comercios que bajaron sus persianas en la tarde de hoy como consecuencia de la difusión de esas falsas noticias. Asimismo, repudiamos a quienes apelan a estos mecanismos para inquietar a los vecinos y vecinas.” Finaliza

Noticias falsas para crear alarma

A través de un video que se viralizó por X -ex Twitter-, se puede ver cómo los comerciantes bajan las persianas por miedo a que les roben la mercadería. “Así está José C. Paz. Anuncian saqueo y están cerrando todos los locales. Yo me vine a ver el local de Movistar. Pasé hace 10 minutos y estaba abierto, ahora están todos cerrando porque anuncian saqueo. Dios quiera que no”, dice un transeúnte. Los rumores fueron tales que el Supermercado Coto cerró de manera preventiva.

El mensaje en redes venía acompañado de la afirmación de que ya habían saqueado una casa de artículos para el hogar y otro comercio de ropa deportiva. Sin embargo, se trató de unafake news.La gravedad del asunto es que dirigentes de derecha, como el candidato a diputado nacional Agustín Romo, se hicieron eco de los mensajes para afirmar que “se le prende fuego el país al peronismo”.

No es la primera vez que desde La Libertad Avanza incitan rumores de saqueo. El pasado sábado 19 de julio hicieron viral un video que mostraba supuestos saqueos en Mendoza. El mismo, sin embargo, era viejo. El propio candidato a presidente Javier Milei se hizo eco en un primer momento y luego lo borró. Tarde: el alerta por posibles saqueos ya estaba instalado y varios comerciantes decidieron no abrir sus locales por temor.