Morón: el Mercado Municipal lanzó nuevas ofertas para este fin de semana

Llega el fin de semana y los vecinos de Morón y alrededores preparan su changuitos para aprovechar las promociones del Mercado Municipal de Morón, algo que se ha convertido en un clásico indiscutido de zona oeste. En esta oportunidad, el espacio anunció una fuerte lista de descuentos que estarán disponibles desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo.



Desde que abrió sus puertas oficialmente en mayo de 2023, el predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 se instaló como un punto de referencia ineludible en la región. La clave de su éxito radica en una fórmula sencilla pero efectiva: la comercialización directa del productor al consumidor, sin intermediarios que influyan en la cadena de valor.





Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera calidad a precios verdaderamente económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste pueden realizar sus compras y cuidar el bolsillo.

Las ofertas destacadas del fin de semana en el Mercado Morón





Desde las redes oficiales del Mercado Morón confirmaron los valores promocionales para estos tres días en productos de alto consumo. as ofertas más fuertes se concentrarán en carnicería, verdulería y almacén:



