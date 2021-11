Morón: el Teatro Gregorio Laferrere será sede del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

EDICTOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria N° 29 Señores socios: El Consejo Directivo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Ituzaingó de acuerdo con lo establecido en su Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2021 a las 19:00 hs. y en segunda convocatoria a las 20:00 hs. de acuerdo al Art. 40 de dicho Estatuto, en nuestra sede social en Av. Martín Fierro 4621, en la localidad de Villa Udaondo, Partido de Ituzaingó, Provincia Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 37 inc. A del Estatuto) del año fenecido el 31/12/2016 . Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 37 inc. A del Estatuto) del año fenecido al 31/12/2017. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 37 inc. A del Estatuto) del año fenecido al 31/12/2018. La documentación contable junto al padrón de socios estará a disposición de los asociados en secretaría, en el horario de 09:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes. Dada las circunstancias por el COVID-19, en cumplimiento de la normativa vigente, la Asamblea se realizará bajo el estricto cumplimiento del protocolo sanitario de acuerdo a las disposiciones del organismo competente. Cipriano Chamorro, Secretario General. Ricardo Demonte, Presidente.