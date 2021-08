Gabriel Amadeo Videla se presentará este domingo en El Galpón de Haedo en su recital “Une canciones de Río”

Fue un año y medio muy dificultoso para l@s music@s. Con el objetivo de combatir la pandemia del coronavirus, las funciones tuvieron que suspenderse durante un largo tiempo y l@s artistas se vieron en la necesidad de redireccionar sus actividades para poder subsistir en medio de esta crisis económica. Por fortuna y a partir de una situación sanitaria un poco más favorable, los recitales vuelven a hacerse presentes en el conurbano bonaerense con todos los protocolos establecidos para esta clase de espectáculos. En este contexto, El Galpón de Haedo planea volver a abrir sus puertas con un concierto que lo tendrá como principal protagonista a Gabriel Amadeo Videla.

También podes leer Ituzaingó: relatos salvajes en una discusión de tránsito

Este domingo a las 13 hs, el músico se presentará en este emblemático espacio para l@s moronenses en un show titulado “Une canciones de Río”. Allí, se espera que interprete algunas canciones de su autoría como así también un repaso por los éxitos más reconocidos del Rio de la Plata.

En diálogo con Diario La Ciudad, Gabriel Amadeo Videla contó detalles de este esperado encuentro que se aproxima, se refirió su historia vinculada con la música y analizó la realidad de l@s artistas, en momentos en los cuales su realidad económica es cada vez más compleja y angustiante.

“Yo estudie en el conservatorio de Morón y con el paso del tiempo me incliné por la percusión. Hace 18 años que viajo a Europa casi ininterrumpidamente y todo lo que aprendí acá en Morón sirve en todas partes del mundo. La gente de la zona que tiene esa posibilidad es una gran mano y hay que aprovecharla” sostuvo.

La idea de Videla para este sábado es realizar una combinación entre ritmos clásicos del folclore y el tango, dos de sus grandes pasiones, aunque también intentará incursionar en el rock. A su vez, espera que esta sea una nueva oportunidad de reencuentro con el público, tras un largo tiempo de espera.

“Uno se construye con los abrazos, los besos y los mates compartidos. Al no tener esa posibilidad, la verdad es que es súper complejo, sobre todo el no poder tocar todos juntos. La música no se puede compartir de manera virtual. Por suerte, de a poco vamos volviendo”, manifestó.

En la pandemia, al ser docente de música, pudo continuar con el cobro de su sueldo, aunque lamentablemente esta no es una realidad para tod@s l@s artistas del país. Es por esta razón que, en conjunto con otras personas, “pudimos dar una mano y colaborar con músic@s que se les cortó la luz de un día para el otro. Ya sea a través de bolsones o de ayudas económicas. Todos los proyectos donde trabajo son colectivos, entonces eso fue muy duro en lo afectivo”.

¿Cómo hacer para sacar las entradas para ver a Gabriel Amadeo Videla?

Para poder acceder a esta función de manera presencial podes reservar tu entrada vía whatsapp al 11 5 951 4664. Para seguirlo a través de streaming, la venta se realiza por www.alternativateatral.com. Los valores de los tickets varían de acuerdo a la modalidad seleccionada.