Morón: habrá un "fan fest" en la Plaza San Martín para alentar a la Selección

La pasión por la Selección Argentina no se detiene y este lunes 22 de junio el centro de Morón se convertirá en el epicentro del aliento en zona oeste. Desde las 14:00hs, la emblemática Plaza San Martín será el escenario de una gran convocatoria popular para seguir de cerca el partido del conjunto nacional frente a Austria por la Copa del Mundo.



La propuesta busca transformar el corazón del distrito en un verdadero punto de encuentro y fiesta para que miles de vecinos y vecinas disfruten del espacio público en comunidad, compartiendo la emoción y el sentimiento celeste y blanco.



El foco de la transmisión estará ubicado en la intersección de las calles San Martín y Buen Viaje, donde se instalará una pantalla gigante de última generación. De esta forma se buscará también que ningún vecino se pierda los detalles del partido y disfrute de ver la Selección Argentina en vivo.





Sin embargo, desde la organización local adelantaron que la jornada irá mucho más allá de lo que suceda dentro de la cancha. Desde temprano, el espacio público contará con una grilla de actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos.



Es importante destacar que la invitación a este evento es abierta a toda la comunidad. A su vez, se convoca a los asistentes a acercarse con camisetas, banderas, gorros y todo el cotillón necesario para alentar a la Selección Argentina que buscará un nuevo triunfo mundialista.