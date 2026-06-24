Morón: la Reserva Natural Urbana de Castelar celebra sus 14 años con una gran fiesta

La Reserva Natural Urbana de Castelar está de fiesta. Este fin de semana, el emblemático espacio verde del partido de Morón celebrará su 14° aniversario desde que abrió por primera vez sus puertas a la comunidad, consolidándose a lo largo del tiempo como un refugio de biodiversidad indispensable para el oeste del conurbano.



Los invitados de lujo, para celebrar un año más de vida de la Reserva de Castelar, son nada más y nada menos que los vecinos. La organización ha pensado en una jornada especial, pensada para desconectar con la naturaleza y disfrutar de un sábado diferente tanto con la familia como con amigos.





La cita será este sábado 28 de junio, desde las 13:00 hasta las 18:00hs, en el predio ubicado en Cnel. Arena 3202 (Castelar Sur). "Durante toda la tarde también habrá serigrafía, radio abierta, juegos, feria de emprendedores y artesanos, y otras propuestas para disfrutar de la naturaleza y festejar", adelantaron con entusiasmo desde la organización.



La invitación ya está hecha y solo resta esperar a que llegue el sábado. Es por esta razón que, para que los vecinos puedan organizarse y no perderse de nada, la Reserva Natural Urbana de Castelar compartió el itinerario oficial de la tarde:



