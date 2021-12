Morón: se autorizó el tratamiento gratuito de animales en veterinarias aunque organizaciones reclaman ser veedoras

Desde hace ya algunos meses, la Sociedad de Fomento Federal de Oeste, en compañía de algunas otras agrupaciones, lanzó un proyecto titulado “Deja tu huella” que tenía como objetivo principal juntar la mayor cantidad de firmas posibles de vecin@s del distrito para reclamar en pos de la construcción de un hospital veterinario público en el municipio. Al parecer, este pedido llegó a los oídos de las autoridades locales, quienes confirmaron el convenio con algunos comercios en los cuales l@s vecin@s podrán atender a sus mascotas de manera libre y gratuita. No obstante, la lucha continúa. L@s promotores de este proyecto tienen intenciones de ser los encargados de supervisar de que esta iniciativa se efectúe a partir de las condiciones pactadas de antemano.

A propósito de este tema, Cristian, referente de la Sociedad de Fomento Federal de Oeste y uno de los impulsores de esta propuesta, charló unos instantes con Diario La Ciudad y manifestó su alegría por haber dado un paso fundamental en la vida diaria de l@s moronenses, aunque señaló que su propósito central es que en algún momento se establezca un centro estatal para la atención de los animales.

“Afortunadamente, el municipio de Morón habilitó un link para que las personas puedan acceder a estos espacios veterinarios de forma gratuita. Esto se logró gracias al apoyo de casi seis mil vecinos que acompañaron con su firma. Sin embargo, lo que estamos pidiendo es ser veedores y controladores de este proyecto”, reconoció.

Luego de culminar con este petitorio, directamente fue conducido hacia las oficinas del Municipio de Morón. “Mandamos este proyecto a las autoridades correspondientes y ahora salió la inscripción en un link en el cual se confirmaron algunas veterinarias para poder ir y atenderse de manera gratuita. El intendente reconoció este reclamo, pero queremos ver que esto llegue a l@s vecin@s y a las mascotas”, sostuvo.

Por otra parte, Cristian expresó que la lucha no termina acá, ya que “esto es un paleativo a lo que nosotr@s pedíamos, es un inicio. Sabemos que es una alternativa viable al pedido de un hospital público y veterinario. Seguiremos reclamando para que de una vez se haga efectivo este sueño”.

Cabe destacar que, hasta el momento, nadie de l@s participantes de este proyecto recibió información acerca de cómo se implementará. “El municipio aún no nos informó nada, de cómo va a ser, sino que nombró solo las veterinarias y el link. Es por esto que pedimos ser veedores y controladores para que esto no se trasforme en una caja en donde saquen dinero y no llegue ni a los perros, ni a los gatos, ni mucho menos a l@s vecin@s”, concluyó.

¿Cómo acceder al link para la atención gratuita en veterinarias en Morón?

Si estas interesado en este proyecto y deseas conocer más sobre la inscripción al link que habilita la atención gratuita en veterinarias, podes acceder al Facebook de la Sociedad de Fomento Federal del Oeste y allí obtendrás toda la información necesaria, como así también la dirección de los locales habilitados.