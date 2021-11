“Morón se Planta”, la agrupación cannabica que lucha por los derechos de l@s cultivador@s

En la Argentina, la ampliación de derechos es moneda común y corriente. Afortunadamente, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la legalización del aborto son ejemplos claros de cómo diferentes sectores de la población, invisibilizados durante largo tiempo, tuvieron al posibilidad de acceder a reconocimientos históricos. Por estos tiempos, diversas organizaciones especializadas en la temática del cannabis luchan en pos de una modificación en la ley de drogas y, por ende, que l@s cultivadores dejen de ser perseguid@s. En este sentido, Morón se planta es una clara referencia en el distrito y, a partir de capacitaciones, talleres y charlas, busca que cada vez más personas accedan a la información necesaria para poder desarrollar su actividad sin inconvenientes.

El pasado 24 de noviembre, esta agrupación se movilizó hacia el Congreso Nacional en una nueva edición de la marcha nacional de la marihuana. Allí, miles de personas concurrieron con el claro objetivo de que el consumo y el cultivo de cannabis dejen de ser prohibitivos por parte de las diferentes instituciones estatales.

En este sentido, Marcos, uno de los integrantes de Morón se Planta, en diálogo exclusivo con Diario La Ciudad, se refirió a los inicios de esta organización, los desafíos que tiene por delante de cara a los próximos meses y la actual regulación del cannabis que existe en nuestro país.

“Morón se planta surge a mediados de 2019 con una clara intención de trabajar y articular a nivel comunitario respecto a la temática de los usos del cannabis y una posible regulación integral de la misma. Uno de los ejes que trabajamos tiene que ver con el uso medicinal del cannabis y la necesidad de acceder a la sustancias con el fin de mejorar la calidad de vida. También luchamos por la regulación integral en la Argentina a partir del establecimiento de una discusión seria sobre la necesidad de esta ley y la promoción de los derechos de los usuarios”, expresó.

Por otra parte, reconoció que “la actual política pública en materia de drogas conlleva a la persecución, a las detenciones y condenas de cultivadores y usuarios, incluso los que la utilizan para mejorar su condición de vida”, por lo que es fundamental que se modifique por completo esta ley, establecida en nuestro país desde 1989.

Las actividades que se desarrollan en Morón se planta.

En relación a las actividades que desarrolla Morón Planta, Marcos sostuvo que se destacan “charlas sobre legislaciones y herramientas que se poseen l@s consumidor@s para proteger el derecho de acceso a una mejor calidad de vida. Contamos con grandes talleres de cultivos. L@s participant@s comparten su conocimiento e intentamos trasmitirlos a todos lo que desean. Es importante combatir los mitos y superar los desconocimientos que se tienen sobre el cannabis”.

Por último, en cuanto a la situación de Argentina en relación a esta temática, manifestó que “a nivel nacional el panorama es complejo. Si bien es cierto que hay muchos avances, no hubo cambios de la ley de drogas establecida en el 89. Es una ley desproporcionada, injusta y genera mayor persecución. No entra en el contexto de los avances en esta materia, lo único genera es sobrepoblación en las cárceles. El estado malgasta un montón de dinero y no pone el foco en las grandes organizaciones criminales que actúan en el mercado ilegal de sustancias”.