Castelar: le apuntan a una niña de 8 años para robarle la moto al padre

Un padre y su hija ingresaban a su casa en Castelar cuando fueron emboscados por dos motochorros, que los apuntaron con un arma para robarles la moto. Una vez que le robaron la moto, huyeron rápidamente.



Este miércoles pasadas las 8 de la noche, las víctimas estaban ingresando a su casa en Sarmiento y Zapiola, luego de pasar por el club. Allí fue cuando los delincuentes llegaron en motocicleta y los interceptaron.



El acompañante de la moto se bajó y le apuntó con un arma al padre, que intentó bajar la moto despacio para que su hija de 8 años no se cayera, pero la violencia fue tal que la moto terminó cayendo sobre la menor.



El padre aseguró hoy en TN: "Estaba muy nerviosa. Ayer a la noche no paraba de decir que no quería salir más a la calle ni ir al colegio. Tiene ocho años y vio el arma".



Una vez que ya tenían el vehículo en sus manos, los motochorros quisieron revisarles los bolsillos para ver si tenían algo más pero cuando no encontraron nada, los dos huyeron en ambas motos.



Todavía no se conocen las identidades de los delincuentes ni el paradero de la moto. Interviene en el caso la Fiscalía N°2 de Morón.