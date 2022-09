“Hay mucha riqueza en todo este trabajo, porque el laburo interdisciplinario es algo que siempre te llena de muchos aprendizajes”, sostienen lxs artistas reunidos en Trínamo, una compañía de artes escénicas que está a cargo de “Múltiple”, una obra que cruza distintas disciplinas artísticas y que se va haciendo y conformando a través de la participación del público como sujeto y actor de la escena.

Creada por Lali Chidichimo Rinaldi en la codirección y la coreografía, Carla Vianello en la codirección y dirección musical, y Sebastián Cáneva como productor ejecutivo, “Múltiple” es una invitación a lo desconocido, y uno de los proyectos que se estará presentando en el Festival Danza en Tecnópolis en su primera edición.

Con artistas diversos y nucleando diferentes artísticas y formas de creación, Múltiple se presentará el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de septiembre durante el horario de la tarde.

La Ciudad conversó con lxs artistas detrás de la obra acerca de la convocatoria y el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el desafío de crear un proyecto que nuclee danza, teatro, música y audiovisuales, y la importancia de la conformación de un equipo que te acompañe a todos lados.

¿Cómo definirías a la propuesta transdisciplinaria que es Múltiple?

Lali Chidichimo Rinaldi: Múltiple es una obra de danza, música, artes audiovisuales y electrónicas en vivo que se cruza con el psicodrama de la multiplicidad, una rama artística del teatro, dando lugar a un dispositivo de creación grupal. Funciona de la siguiente manera: Al principio, se muestra una escena inicial, propuesta por nosotras las directoras de la obra, y luego se deja libre el escenario para que el público, habiendo visto esa escena inicial, todo lo que se haya imaginado y le resuene en sus sentires/pensares, pueda pasar a materializarlo, a hacerlo en el escenario.

La materialización por parte del público puede hacerse en solitario o también convocando a alguien que esté en su alrededor. A esto, nosotrxs lo llamamos “multiplicar la danza” o “multiplicación danzada”.

¿De qué trata esa escena que proponen desde Múltiple al inicio de la obra?

Lali Chidichimo Rinaldi: Nuestra escena inicial habla un poco de cómo funcionan, para nosotrxs, los grupos. Un grupo quizás donde todo es más automático, donde todo es menos vital y el tiempo parece que no pasa más. Y, en contraposición, un grupo que está celebrándose constantemente, donde hay red en la que unxs se apoyan en otrxs, donde el tiempo pasa sin que te des cuenta. Esa es nuestra propuesta, que luego se abre para que se generen muchas otras pequeñas escenas.

El puntapié inicial que nosotrxs proponemos está enfocado en la danza. La materialidad artística de la danza, del movimiento y de lo sonoro… También hay mucho diálogo con lo audiovisual, el cine y las artes multimediales y electrónicas. Hacemos todo un juego en relación a este cruce entre disciplinas.

“Para comenzar a crear Múltiple, nos preguntábamos con Lali y Sebastián cómo es una grupalidad que se potencia en la creación y en la acción. A partir de ahí comenzamos a trabajar con las bailarinas, las músicas, también con los otros lenguajes”, sostiene Carla Vianello, codirectora y directora musical.

Tecnópolis 2022 – Danza en Tecnópolis – Múltiple – foto Leticia Berterré – 02072022

¿Cómo surge la idea de realizar y producir Múltiple?

Carla Vianello: Múltiple tiene mucho de autobiográfico. Tomamos nuestras propias vivencias como material creativo. Hay un eje en torno al cual siempre investigamos y estamos trabajando, que es averiguar cuál es y cómo es la relación entre el movimiento y las grupalidades, cómo es la danza que genera un grupo que se encuentra o desencuentra.

Para comenzar a crear Múltiple, nos preguntábamos con Lali y Sebastián cómo es una grupalidad que se potencia en la creación y en la acción. A partir de ahí comenzamos a trabajar con las bailarinas, las músicas, también con los otros lenguajes, como las cámaras, que se proponen hacer un videodanza completamente en vivo.

También queríamos visibilizar y poner en escena el quehacer del psicodrama de la multiplicidad, que siempre fue un recurso que queremos y utilizamos al servicio de lo creativo en nuestras escenas, pero nunca lo habíamos nombrado como tal. Hasta que nos hicimos cargo de que estábamos trabajando con eso y lo potenciamos en la nueva creación, en Múltiple.

Con Múltiple develamos, de alguna manera, algo que es nuestra metodología e ideología al momento de trabajar en equipo creativamente. Nuestras bases tienen que ver con el respeto, con la posibilidad de escucha entre todes, la ternura, el cuidado, hacernos el aguante. Y creo que en la obra todo esto se refleja en la escena que nosotrxs como equipo armamos y prestamos al público para que el juego se abra y se multiplique.

¿Cómo fue la elección de lxs artistas?

Carla Vianello: Más que una elección, fue un encontrarnos, como las gotas de mercurio que se van juntando. En un principio, estábamos el grupo núcleo, que somos Seba, Lali, las bailarinas María José Barber y Maica López, y yo. Posteriormente, se incorporó otra bailarina, Gimena Rodríguez y se armó la tripla que baila en escena.

También se sumó al equipo María Compte a acompañarme en la interpretación y composición musical. En el laburo con lo visual, como VJ, está Camilo Ortiz. En lo audiovisual están lxs artistas Cabri Lynch y Aien Carbo.

Luego, armamos el equipo de performers a través de una convocatoria y se consolidó el equipo con Maribel Barboza, María Soledad Manrique, Ve Di Lisio, Carla Plaza, Sol Pérez y Nicolás Baroni.

Hay mucha diversidad de estilos y de edades y estamos muy contentxs de que todo eso se refleje en la obra.

¿Cómo fue el apoyo del Ministerio de Cultura a la obra, en el marco del Festival de Danza en Tecnópolis?

Sebastián Cáneva: Fue un apoyo muy interesante y amplio, que no se centró únicamente en lo económico. Es algo que el Ministerio de Cultura da por intermedio de Tecnópolis y, precisamente, del área de Danza que nuclea a trabajadorxs que organizan todo el festival.

Se presentó a modo de co producción situada, que implica no sólo darte el dinero para que vos produzcas la obra, sino que también te brindan espacios de ensayo, te asisten en cuestiones técnicas, teniendo en cuenta el predio del parque y cómo va a experimentar el público la obra en el lugar. Además, hubo un trabajo de tutoría artística con cada uno de los proyectos que se presentarán en el Festival, así que el acompañamiento abarcó muchísimos sentidos.

“Tecnópolis es un espacio enorme que tiene sus particularidades y dinámicas, y tener el acompañamiento del equipo de trabajo de producción del área de danza fue clave para nosotrxs, en términos incluso creativos, artísticos y de laburo”, opina Lali Chidichimo Rinaldi, codirectora y coreógrafa de Múltiple acerca del espacio donde se presentará la obra.

Tecnópolis 2022 – Danza en Tecnópolis – Múltiple – foto Leticia Berterré – 02072022

¿Cómo fue la convocatoria de la obra al Festival?

Sebastián Cáneva: La convocatoria se abrió a finales del año pasado. En diciembre se dieron a conocer los resultados y, en marzo, se realizó un trabajo colaborativo entre los doce proyectos que habían sido seleccionados. Se nos presentó e introdujo en los objetivos y la forma de trabajo que íbamos a tener durante la realización del Festival.

Posteriormente, hubo bimestres de trabajo en los que cada obra laburaba al interior sus particularidades y, en agosto, se hicieron aperturas a la comunidad, que es la muestra de una versión reducida del trabajo a distintos actores e instituciones de la sociedad, relacionados a la danza, a la educación, entre otros.

En nuestro caso puntual, la obra tuvo bastantes cambios desde que nos seleccionaron, que era un poco la idea de la convocatoria, ¿no? Presentar obras que no estuvieran definidas del todo para poder investigar durante el proceso de trabajo. Fue un proceso de mutación muy interesante en el que las tutorías artísticas nos brindaron muchísimas herramientas que nos ayudaron para presentar lo que es Múltiple hoy.

¿Cómo fue la preparación de la obra para la presentación que inicia el viernes?

Lali Chidichimo Rinaldi: La preparación es algo que viene con muchas ganas, mucha energía, mucho trabajo. Mi sensación es que, por lo menos con Carla que es con quien codirigimos, venimos preparándonos para esto desde el inicio de los tiempos, ja. Venimos trabajando sobre la danza y las grupalidades con distintos enfoques y disciplinas en todas nuestras obras. Y cada vez profundizamos más y más. Nos interesa mucho cómo las grupalidades se conforman, por qué alguien está con un grupo y no con otro, cómo se mueve un grupo, como son sus dinámicas, sus formas de crear…

Todo eso se consolida en Múltiple, nuestro trabajo nuevo que se estrena en la primera edición de un festival dedicado íntegramente a la danza. Venimos con mucha expectativa. Estuvimos ensayando incluso durante un tiempo en el propio parque, en prácticas situadas, y eso es sumamente valioso.

Dentro de la preparación, encontrarnos en el Laboratorio de Artes Electrónicas, que es donde haremos las funciones con un dispositivo de tecnología que no es muy habitual, pasa a ser algo muy particular y emocionante. ¡Tenemos pantallas LED de cinco metros de altura! Cosas que no son muy comunes de poder disponer…

Recuerdo la primera vez que entramos a la sala armada, el nivel de felicidad que manejábamos, no lo podíamos creer. Mirábamos todo como niñxs entrando a un parque de diversiones. Hay mucha riqueza en todo este trabajo, porque el laburo transdisciplinario es algo que siempre te llena de muchos aprendizajes.

Además, Tecnópolis es un espacio enorme que tiene sus particularidades y dinámicas, y tener el acompañamiento del equipo de trabajo de producción del área de danza fue clave para nosotrxs, en términos incluso creativos, artísticos y de laburo.

Nos la estamos jugando al abrir el espacio en el escenario, al convocar a la gente a que participe danzando. Múltiple no es como una obra más tradicional, en la que vas, te sentás en tu butaca y experimentás y sentís todo desde tu lugar. Acá proponemos otra dinámica, y tenemos mucho deseo de que se sienta como un espacio en el que puedan aparecer todo tipo de danzas, de cuerpos, de ideas y en donde todo se multiplique y se vaya enriqueciendo en el compartir.

“Múltiple” se presentará el viernes 2 de septiembre a las 15:30 y a las 17. El sábado 3 de septiembre a las 14:30 y a las 16:30. Y el domingo 4 de septiembre a las 13:30 en el marco del primer Festival de Danza en Tecnópolis.

Ficha técnica:

Interpretes bailarinas: María José Barber, Maica López, Gimena Rodríguez

Interpretación musical: María Compte y Carla “Char” Vianello

Intérpretes audiovisuales: Cabri Lynch y Aien Carbo

VJ: Camilo Ortiz

Performers: Carla Plaza, Maribel Barboza, Nicolas Baroni, Sol Pérez, María Soledad Manrique, Ve Di Lisio

Asistencia de Producción: Iara Nardi

Redes: Fauno Estudio Creativo

Diseño Gráfico: Lali Chidichimo Rinaldi

Diseño de Vestuario: Mariana Seropian

Composición Musical: María Compte y Carla “Char” Vianello

Dirección Musical: Carla “Char” Vianello

Composición y Dirección Coreográfica: Lali Chidichimo Rinaldi

Idea de anteproyecto “Quorum”: Lali Chidichimo Rinaldi, Carla Vianello, Ariel Martínez Herrera y Emiliano Aguerreberry

Producción Ejecutiva: Sebastián Cáneva

Producción General: Cía Trínamo

Idea y Dirección: Lali Chidichimo Rinaldi y Carla Vianello