Murió Charlie Watts, el baterista de The Rolling Stones

El legendario músico británico y baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, falleció este martes a la edad de 80 años, en la ciudad de Londres. El artista había sido sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la gira planeada por el grupo en Estados Unidos.

A través de las redes oficiales de la banda, compartieron el siguiente comunicado: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy rodeado de su familia. Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación. Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos en este momento difícil.”

Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 en el University College Hospital de Londres (Reino Unido). Hijo de Charles Richard Watts, un camionero del London, Midland & Scottish Railway, y de Lillian Charlotte Eaves. Y se crió, junto con su hermana Linda, en el distrito Kingsbury.

Desde temprana edad, mostró interés y talento para el arte, el críquet y el fútbol. Justo a su vecino y amigo de toda la vida, Dave Green, grabaron varios discos de jazz de otros artistas. Y a trece años, Charlie se interesó en tocar la batería. En 1958, formaron una banda de jazz llamada Jo Jones All Stars hasta 1959.

Después de completar la escuela secundaria, se matriculó en Harrow Art School, a la que asistió hasta 1960. Después de abandonar la escuela, Watts trabajó como diseñador gráfico para una empresa de publicidad llamada Charlie Daniels Studios, y también tocó la batería ocasionalmente con bandas locales en cafeterías y clubes.

En 1961 conoció a Alexis Korner, quien lo invitó a unirse a su banda, Blues Incorporated. A lo largo de ese año tocó regularmente con la banda, mientras mantenía un trabajo con otra empresa de publicidad llamada Charles, Hobson y Gray.

En 1962, Charlie conoció a Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger y Keith Richards, quienes también frecuentaban los clubes de rhythm and blues de Londres. Y finalmente, en 1963, accedió a unirse a The Rolling Stones, para sustituir al anterior baterista, Tony Chapman.

The Rolling Stones considerados como una de las más grandes e influyentes bandas de toda la historia del rock, siendo una de las agrupaciones que sentó las bases del rock contemporáneo. Algunos de sus materiales están considerados como los mejores de todos los tiempos, entre ellos, Beggars Banquet (1968); Let It Bleed (1969); Sticky Fingers (1971); y Exile On Main St. (1972).

Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como The Rolling Stones; con Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts como miembros fundadores, que continúa siendo la banda más longeva de la historia del Rock.

En 1964, Charlie se casó con Shirley Ann Shepherd, a quien había conocido antes de que la banda tuviera éxito. Tuvieron una hija, Serafina, nacida en 1968, que a su vez dio a luz a la única nieta de Charlie, una niña llamada Charlotte.

Por, Belén Medina.