Música, espectáculos, deportes, ciencia y tecnología en el último fin de semana de la 12° edición de Tecnópolis

Shows deLos Pericos, Teresa Parodi, Gauchito Club, PAN, Dani Ribba, Los Raviolis, La Sonora Master, las obras El Desafío de Zamba y Nina y Familia No Tipo,la gran final del League of Legends ylos Juegos Nacionales Evita Urbanosson algunas de las diversas actividades que se realizarán en el último fin de semana de la 12° edición que se inauguró en vacaciones de invierno bajo el lema «La Potencia de lo Colectivo», celebrando los 40 años de democracia en Argentina. El Parque podrá visitarse eljueves 24 y viernes 25 de 10 a 18 h, y el sábado 26 y domingo 27 de 12 a 19 h.Como siempre, el ingreso es libre y gratuito, no hay que sacar entrada.