Navegación segura y sin rastros: Modo incógnito de Google Chrome solicitará datos biométricos

Google ha anunciado actualizaciones en Chrome para Android, en lo referente a uno de los temas de mayor interés para los usuarios: navegar con privacidad. Se trata de modificaciones en la navegación empleando el modo incógnito, ideal para no dejar huellas en las búsquedas que se realicen en esta app.

El modo incógnito de Chrome no deja rastro en forma de cookies, ni almacena URLs en el historial, y ahora, la nueva actualización solicitará una clave o nuestra huella digital para acceder a su contenido, otorgando mayor resguardo.

De esta manera, Google quiere reforzar con protección biométrica el modo incógnito de Chrome para Android, equiparándolo con el modo de pruebas de Chrome para iOS, que ya cuenta con esta funcionalidad.

Según trascendió en medios, ya se ha dado un vistazo al código, y los especialistas dicen que el funcionamiento será sencillo: una vez que activemos esta opción y reiniciemos el navegador, ya podremos habilitar la protección de ventanas y pestañas de incógnito con clave, proceso que no será requerido cada vez que abramos una ventana, sino al regresar a la app.

Es decir, podremos resguardar el contenido que tenemos en el navegador incógnito, solo al abrir otra app o al ir al escritorio de nuestro Android, pues al dejar el navegador con sus pestañas de incógnito en segundo plano, nos solicitará el dato biométrico (la huella o el pin) para regresar y volver a ver el contenido.

Esta actualización todavía está en su fase de pruebas en Chrome para iOS, por lo que no está disponible para todos los usuarios, que es lo que se espera que suceda con los usuarios de Android, y hasta que no concluya esta fase de beta, no veremos la función disponible en nuestros Google Chrome.