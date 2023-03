Negocios y PyMEs de Morón se reunieron con el gobierno para fortalecer la industria local

Distintos sectores comerciales de Morón se reunieron en una ronda de negocios impulsada por el gobierno municipal y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo bonaerense.

El encuentro se realizó en la Cámara de Farmacias Bonaerenses de Morón, y fue promovido por el Municipio de Morón en articulación con la Provincia de Buenos Aires. Allí, representantes de PyMEs, empresarios y productores locales pudieron acercar sus productos a cadenas de supermercados y autoservicios.

La ronda de negocios tuvo por objetivo dar a conocer dichos productos para incorporarlos a nuevos canales de comercialización, incrementar sus ventas y desarrollar contactos. Participaron empresas de distintos rubros: alimentos, limpieza, bazar, ferretería, indumentaria, calzado y jugueterías, entre otros.

Además, se realizó una distinción a cuatro empresas participantes del programa Producción Bonaerense, por su compromiso y esfuerzo en pos del crecimiento comercial. Entre ellas, se encuentra la empresa local Yamaní Alimentos, dedicada a la elaboración artesanal de pastas, salsas integrales y veganas. En 2022 participó de una ronda de negocios y en marzo de este año logró ingresar como proveedor de los hipermercados Coto.

La palabra de las autoridades

Las autoridades que participaron del acto fueron intendente de Morón, Lucas Ghi, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, la subsecretaria provincial de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar.

“Esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción de la Provincia para construir las condiciones para que haya negocios, vínculos, relación y reconocimiento entre distintos sectores de los diferentes encadenamientos productivos comerciales y que eso redunde en nuevas oportunidades. Con cada negocio que hoy se acuerda, hay más trabajo, más producción, más crecimiento y más desarrollo”, sostuvo Lucas Ghi.

Por su parte, el ministro provincial Augusto Costa se mostró entusiasmado al respecto ya que considera las rondas como una “herramienta que tiene un impacto muy importante” para las PyMEs.”Hay muchas PyMEs que tienen productos que son de altísima calidad a precio competitivo y que muchísimos consumidores con gusto demandarían, pero que no se enteran que existe, no lo ven en las góndolas o no tienen el acceso a los canales de comercialización”, explicó Costa. Y continuó: “El camino que hay de la planta productiva a la góndola, con estos espacios se acorta”.

También estuvieron presentes el representante de la Asociación de Supermercados Unidos de Argentina, Juan Vasco, el secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Santiago Muñiz, y el director de Promoción Industrial de Morón, Andrés Capriati, entre otras autoridades locales y provinciales.