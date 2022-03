No habrá público visitante en la provincia de Buenos Aires

La APREVIDE rechazó jugar partidos en la provincia de Buenos Aires por Copa Argentina, a raíz del problema que hubo entre las barras de Quilmes y la de Banfield.

La Copa Argentina no se jugará por un tiempo en la provincia de Buenos Aires por la decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), de no brindar más operativos de seguridad en partidos que haya dos hinchadas.

Esto se debe al incidente que se produjo entre la barra de Banfield y Quilmes en el último partido disputado ante Dock Sud en el estadio Centenario.

Un micro con simpatizantes del ‘Taladro’ se dirigía al escenario ‘cervecero’ para alentar a su equipo en el duelo de Copa Argentina con Dock Sud (3-1) y en la intersección de las calles Laprida y O’Higgins se topó con un núcleo de barras de Quilmes que los esperaban para resolver cuestiones pendientes.

Mediante carta firmada por su titular, Gustavo Gómez, el organismo les avisó a las autoridades del certamen.

De esta manera, los encuentros de 32vos. de final entre Argentinos Juniors-Olimpo de Bahía Blanca (programado para este miércoles 9) y Arsenal-Chaco For Ever (martes 15), previstos originalmente en las canchas de Lanús y Temperley, se trasladarán casi con seguridad al estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

Por otra parte, el encuentro que debía disputar entre Newell’s Old Boys de Rosario vs Ituzaingó, en principio, se jugaría en la ciudad de San Nicolás (aún no hay fecha y horario confirmado), pero a raíz de que la APREVIDE no organizará más los operativos de seguridad, se cambiará de sede.