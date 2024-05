No hay GNC en todo el País y el gobierno no sabe que hacer

A partir de Hoy, todas las estaciones de servicio de GNC en Argentina cerrarán sus puertas y no podrán despachar GNC. También se les cortara el suministro a las industrias en todo el País.



La llegada del frío en la zona centro del país "tomó por sorpresa" al gobierno nacional, que no programó la compra de los barcos gasíferos y el País se quedó sin gas en pleno otoño. La "demanda prioritaria" (hogares y comercios) de gas ya se encamina a utilizar casi 80 millones de metros cúbicos (m3) diarios, cuando en mayo habitualmente demanda 45 millones. El aumento del consumo, como sucede todos los años, se prevé en verano y se acondiciona el sistema para cuando llega el invierno. Este año, el gobierno no hizo nada y el gas brilla por su ausencia

El gobierno no tiene crédito para pagar a los barcos

Para paliar la crisis, la Argentina compró durante el fin de semana un cargamento de gas a la empresa brasileña Petrobras con el objetivo de evitar el desabastecimiento de energía. Sin embargo, Enarsa, la compañía estatal a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), no pudo acreditar la transferencia de US$22 millones a la cuenta del proveedor, por lo que no se autorizó la descarga, según informó EconoJournal.

En el gobierno libertario se reparten las culpas entre los distintos estamentos con responsabilidad en la gestión. Los señalamientos apuntan a la secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo como responsable de la dirección política del sector y de no haber advertido la situación a tiempo. También intervienen el Enargas y la estatal Enarsa encargada de las obras en los gasoductos y de los barcos que importan gas natural licuado (GNL). En esas oficinas señalan que sus tareas son operativas y dependen de lo que defina Chirillo.



"Las obras del gasoducto Néstor Kirchner tenían que complementarse con otras obras en las terminales del gasoducto, esas obras no se hicieron y hoy el gas de vaca muerta no puede llegar a destino". aseguran en el sector. La no terminación de las 3 plantas compresoras para el gasoducto Néstor Kirchner reduce a la mitad la capacidad de transporte de gas. Se podría estar distribuyendo al AMBA el doble del que se dispone en la actualidad por la parálisis de la obra pública.

Aviso de corte en las industrias de todo e Litoral Argentino

Tras seis meses de parálisis, recién ayer se habilitó por DNU la reanudación de la reversión del gasoducto del Norte. “Llega tarde, tardísimo y se necesitará GNL para suplir el faltante este invierno”, señaló el consultor en asuntos energéticos de Paspartú, Juan José Carbajales. Es una de las obras necesarias para evitar desabastecimiento y habilitar el transporte de lo producido en Vaca Muerta para consumo interno y exportación.

Por el "Olvido" Argentina pagará el doble el precio del gas

Hoy se darán 10 licitaciones que costarán como mínimo 300 millones dólares para buques que comenzarán a llegar el fin de semana. El costo que se pagará es de por lo menos 10 dólares el millón de BTU (la unidad de medida del GNL) mientras que desde Vaca Muerta puede conseguirse a 4.