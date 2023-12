“No silbes en la oscuridad”: El nuevo poemario de Melisa Papillo se encuentra ya en preventa

“Abriste la boca y contaste una historia para entretenerme. Ojalá me hubiera mordido los labios. Justo esa no. Esa es muy triste”, conjura la escritora Melisa Papillo en “Boca abierta”, uno de los poemas que conforman su último libro “No silbes en la oscuridad”, editado por Editorial Mutanta.

La poeta oriunda de Caseros lanzó la preventa de su nuevo poemario a un precio exclusivo que estará vigente hasta enero del 2024. “No silbes en la oscuridad” forma parte de la Colección Hybris de Mutanta, donde Papillo comparte el lugar con otrxs grandes escritorxs del conurbano, como Florencia Piedrabuena, Pamela Neme Scheij, Nora Fiñuken, por nombrar algunxs.

Respecto al conurbano y su creciente literatura, Melisa Papillo sostiene: “Las lecturas, los eventos que se hacen en el conurbano, las políticas públicas en torno al arte y a la educación son muy importantes. Ahí es posible un encuentro con otrxs, un disfrute en el conurbano, descentralizado. Mueve escritores. Mueve lectores. Todo se mueve”, concluye.

El nuevo poemario de Melisa Papillo se encuentra en la etapa de preventa, a través de la página oficial de Editorial Mutanta.

Acerca de la etapa de preventa, desde el sello en donde “No silbes en la oscuridad” fue editado, hacen especial hincapié en el trabajo de las editoriales autogestivas, especialmente en tiempos de crisis y ajuste: “Con la compra del libro en la preventa, la gente puede colaborar con la producción y la supervivencia de las editoriales independientes”, afirman desde Editorial Mutanta.

Para obtener “No silbes en la oscuridad”, el último poemario de la escritora Melisa Papillo, es necesario comprar el libro en su preventa a través de la tienda de Editorial Mutanta. Una vez que el material entre a imprenta, es posible acceder al libro mediante envíos, coordinar un punto de entrega o adquirirlo directamente en la presentación oficial.