Nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

El municipio de Ituzaingó continúa fomentando oportunidades para la inserción laboral a través del Servicio de Intermediación Laboral. Esta iniciativa conecta a los vecinos y vecinas con empresas locales que buscan talento en diferentes áreas, ofreciendo una amplia variedad de propuestas para quienes están en búsqueda activa de empleo.





A continuación, detallamos algunas de las ofertas laborales disponibles en la zona:





Supervisor/a de Control de Calidad: Una importante empresa de la industria farmacéutica busca profesionales capacitados en garantizar los estándares de calidad de sus productos.





Maquinista para Rotomoldeo: Oportunidad en una empresa especializada en el almacenamiento y tratamiento del agua, ideal para quienes cuentan con experiencia técnica.





Cocinero/a: Una destacada cafetería de Ituzaingó está buscando un cocinero con habilidades para crear platos deliciosos y mantener un excelente servicio.





Ayudante de Cocina: También para una cafetería de renombre, este puesto es ideal para quienes están dando sus primeros pasos en el ámbito gastronómico.





Panadero/a: Una tradicional panadería local busca incorporar a su equipo un experto en la elaboración de productos artesanales.





Gasista Matriculado: Para quienes cuentan con certificación en gasista, hay una vacante en el área de servicios de mantenimiento de edificios.





Personal de Maestranza: Una importante concesionaria de autos está buscando personal para mantener sus instalaciones impecables y funcionales.





Planchero/a: Una hamburguesería reconocida de la zona está en la búsqueda de un experto en parrilla para preparar sus especialidades.

Si alguna de estas propuestas se alinea con tu perfil profesional, hay dos maneras de postularte: por correo electrónico, enviando tu currículum vitae a oeintermediacionlaboral2@gmail.com, indicando el puesto al que aplicás en el asunto del mail, o de manera presencial, acercándote con tu CV impreso a Fragio 183, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 15:00 hs.





Esta iniciativa del municipio no solo fomenta el empleo local, sino que también fortalece los lazos entre los vecinos, las vecinas y las empresas, construyendo una comunidad más inclusiva y dinámica. El Servicio de Intermediación Laboral no es solo un puente entre empleadores y quienes buscan empleo; es una herramienta estratégica para potenciar el desarrollo económico del municipio.





Al conectar a las personas con trabajos que se encuentran cerca de sus hogares, no solo se reducen los tiempos de traslado y los costos asociados, sino que también se fomenta el consumo local y se fortalecen las redes comunitarias. Si estás buscando un nuevo desafío laboral o conocés a alguien que lo necesite, no pierdas esta oportunidad de formar parte de alguna de estas importantes empresas en Ituzaingó.